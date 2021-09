Zlate karte za favorite junakov podeželja, Milan izločil Metko Šeškar

Po hitrih zmenkih in pikniku, na katerih so junaki podeželja bolje spoznali vse svoje kandidate, so padle prve odločitve. Med tistimi, ki so se morali posloviti, je tudi Metka Šeškar. Novost letošnje sezone pa so zlate karte, ki so jih junaki podelili svojim favoritom.

V tokratni oddaji Ljubezen po domače – vsako oddajo si lahko že teden dni prej ogledate na VOYO – se je odvil maraton hitrih zmenkov. Mihaela je na Seanu iz Ljubljane najprej opazila dolge noge, a bolj kot to jo je presenetilo, ko je začel imitirati in kar ni nehal. Mitja je najprej spoznal grafologinjo Vesno iz Ljubljane, ki je po močnem stisku roke preučila njegovo pisavo. Razbrala je, da je zelo prizemljen, da se ne pretvarja in stremi k zastavljenim ciljem. Miroslava pa je čakalo presenečenje, ko je zagledal že drugo "krasno žensko s krasnim glasom", Jožico iz Krškega. Milan se je politično izmikal vprašanjem prve snubke, ki jo je zanimalo, ali mu je vizualno všeč. Povedal je, da je glede tega zelo zahteven, da ima morda "povsem drugačne oči". Peter z Jesenic je Metki zaigral na kitaro, a je pričakovala nekaj bolj rokerskega. Ni mu je uspelo prepričati, da bi zapela, pa tudi poljuba mu ni uspelo ukrasti. Ni mu je uspelo prepričati, da bi zapela, pa tudi poljuba mu ni uspelo ukrasti. icon-expand Seanu ni uspelo z imitacijo. FOTO: POP TV Mihaeli se je nato predstavil Uroš, ki še ni imel resnega dekleta. Junakinja podeželja je povedala, da si je morda za prvo dekle izbral pretrd oreh. Mitja je bil navdušen, ko je zagledal Natašo iz Ankarana, priznal je, da je dobil vročino, ko jo je prvič zagledal. Tudi ona je povedala, da je med njegovo predstavitvijo začutila metuljčke, kar se ji ni zgodilo še nikoli v življenju. David je bil zadovoljen, ko je zagledal Manjo iz Črenšovcev. Kandidatka ga je presenetila s knjigo, erotično zgodbo. Povedala je, da je na trnih, saj že dolgo ni govorila s fantom, in da se moškim izogiba, a ji je bil David preveč všeč, da ga ne bi spoznala. icon-expand Mitja in Nataša, v zraku pa iskrice. FOTO: POP TV Mihaeli se je predstavil še Bojan iz Mislinje, ki se je hotel kar takoj stiskati z njo, a tega ni dovolila. Jožefa je povedala, da se je prijavila, ker nima česa početi, da pa si ob sebi želi humorista, s katerim bi “mlatila prazno slamo”. Nana je nanizala nekaj šal na račun Mitjeve frizure, Metka pa je ocenila, da bi, če bi se z Boštjanom znašla v nevarnosti, ona branila njega, in ne obratno. Vanja iz Krope je med pogovorom z Davidom 'zmrznila'. Milana je odvrnilo, ko je Majda odločno povedala, da ne želi kuhati, razen če bi to počela skupaj. Alen iz Trsta pa je Metki za začetek razložil ljubezensko enačbo. icon-expand Alen med razlago ljubezenske enačbe. FOTO: POP TV Mihaela je bila videti zelo vesela, ko je znova zagledala Mateja. Oksana je še naprej tuhtala, kako doseči, da se bo David sprostil. Milan pa je razočarano ugotavljal, da bo lačen, saj tudi Cecilija ne mara kuhati. Mitja bi rad videl Sonjo s kodri, da bi bila videti kot Shakira. Miroslav pa je znova poletel na krilih romantike, ko je zagledal svojo Julijano. Ta je priznala, da je zaprla oči, ko je okoli njega plesala Jožica. Ugotavljala sta, da mislita drug na drugega, kar ju je navdajalo z veseljem. Julijani se je zdelo neverjetno, da se ji je pri teh letih zgodilo nekaj tako lepega. icon-expand Miroslav in Julijana mislita drug na drugega. FOTO: POP TV Na pikniku so lahko junaki podeželja nadaljevali druženje v bolj sproščenem vzdušju. Milan je svoje dame razvajal z masažo. Povedal je, da bo zelo razvajal tisto, ki bo lepo skrbela zanj. icon-expand Milan je zmasiral vse svoje dame. FOTO: POP TV Junaki podeželja so se morali na koncu odločiti, koga bodo povabili k sebi domov in kdo se bo moral posloviti. David je na Primorsko povabil Sentyo, Manjo in Vanjo. Poslovil se je od Oksane, ki se je počutila v redu, še posebej zato, ker jo je Tanja povabila v hribe. David je izvedel še za novost sezone. Zlato karto je moral podeliti tisti, ki je nanj naredila najmočnejši vtis, z njo pa bo lahko preprečila zmenek z drugim dekletom. Karte se je razveselila Sentya. icon-expand Davidovo slovo od Oksane. FOTO: POP TV Metka je na svojo kmetijo povabila Alena, Petra, Mateja in Denisa. Poslovila se je od Boštjana, ki ni bil pretirano razočaran: “Privoščim ji srečo, ljubezen, to, kar bi ji jaz dal. In upam, da bo to dobila, ker si to zasluži.” Videti je bilo, da bo Metka zlato karto namenila Alenu, a je tik pred tem zavila k Denisu. Metka: “Malo jih moram zmesti, da ne bodo preveč samozavestni.” icon-expand Metka se je lepo poslovila od Boštjana. FOTO: POP TV Mihaela je na svojo kmetijo povabila Mateja in Bojana, zadnje prosto mesto je pripadlo Urošu. Neumorni imitator Sean je povedal, da je izločitev pričakoval. Zlato karto je dobil Matej, zaradi česar je bil prepričan, da bo šel do konca. icon-expand Mihaela se je poslovila od Seana. FOTO: POP TV Milan se je poslovil od Metke, kajti sklenil je, da ni prava zanj. Povedal je, da jo je spremljal v pretekli sezoni: “Tule na srečanju pa sem videl, da ni tista Metka kot v oddaji.” Zlato karto je namenil Majdi, ki je bila videti zadovoljna: “To pomeni, da sem mu bila kljub nekemu kontriranju zanimiva.” icon-expand Vrtnica slovesa za Metko Šeškar. FOTO: POP TV Miroslav je svojim damam povedal, da mu bo težko eno izmed njih poslati domov. Najprej je izbral Julijano in pred vsemi povedal, da je najbolj čedna ženska, kar jih je kdaj videl. Jožefo je izbral kot drugo, nato pa se je oglasila Jožica, ki se je želela posloviti. A je Tanja presenetila zbrano druščino, češ da gredo k Miroslavu vse štiri dame. icon-expand K Miroslavu domov gredo vse štiri dame. FOTO: POP TV Mitja je k sebi domov povabil Vesno in Natašo, nato pa se je Nana odločila, da bo svoje mesto odstopila Sonji. Ta je želela izvedeti, ali bi se tudi sicer odločil zanjo, a ni dobila odgovora na svoje vprašanje. 