Znani prvi štirje junaki, ki ostajajo v Ljubezni po domače

Junaki podeželja, ki bodo zaradi dovolj prejetih pisem v šovu Ljubezen po domače iskali sorodne duše, so Damjan Šalamun, Franc Jarc, Janez Marn in Jacqueline Kale. Prosti ostajata le še dve mesti, ki se bosta zapolnili v prihodnji oddaji.

V tokratni oddaji smo izvedeli, koliko pisem je prejelo šest od desetih junakov podeželja, ki so se Sloveniji predstavili v četrti sezoni šova Ljubezen po domače. Tanja Postružnik Koren se je najprej odpravila v Banovce, kjer jo je nestrpno pričakoval zaskrbljeni Damjan Šalamun. Lastnik turistične kmetije in čebelar je upal, da mu bodo pisala zgovorna dekleta s smislom za humor, ki niso zamerljiva. Ko mu je Tanja izročila eno pismo, se je čudil, kje so ostala, nato pa ga je ljubezenska pomočnica le presenetila s kupom, zaradi katerega ostaja v Ljubezni po domače. Damjanovo pozornost je pritegnilo pismo Carmele Mosguera, ki prihaja iz Kolumbije in že 13 let živi v Ljubljani.

icon-expand Damjan Šalamun, ko je izvedel, da ostaja v Ljubezni po domače. FOTO: POP TV

Franc Jarc iz Žužemberka je bil prav tako na trnih. "Malo me stiska,"je priznal Tanji. Želel si je pisem naravnih svetlolask, a je hkrati dodal, da pri svojih letih ne sme biti izbirčen. Bil bi zadovoljen že s čajem, ki mu ga je prinesla ljubezenska pomočnica, a ga je v nabiralniku pričakalo tudi dovolj pisem. Franc se je veselil: "Zdaj se veliko bolje počutim, ker vidim, da me še kdo na tem svetu mara. Da nisem sam."Med drugimi mu je pisala Esmeralda, njegovo pozornost pa sta pritegnila pismo in fotografija svetlolase Katarine.

icon-expand Iskreno veselje Franca Jarca. FOTO: POP TV

V Zavrču je Tanja poiskala Štefana Pintariča. Priznal je, da bi raje ostal brez pisem, kot pa da bi na njegovo kmetijo prišla ljubosumna dekleta. Želel si je pisem lepih, razgledanih in po srcu dobrih deklet, a je prejel samo eno. Kljub temu je bila Tanja tista, ki se je počutila poraženo, saj si je zelo želela priti k dobrosrčnemu, zabavnemu Štefanu in mu poiskati sorodno dušo. Morda pa jo bo našel prav v gledalki Ljubezni po domače, ki mu je pisala, a ga je želela spoznati brez kamer.

icon-expand Štefan Pintarič se je moral na veliko Tanjino žalost posloviti. FOTO: POP TV

Janez Marn je Tanjo pozdravil s harmoniko v rokah. Želel si je pisem pozitivnih, zgovornih in energičnih žensk. Povedal je, da je njegova želja sodelovati v šovu ogromna, a je ostajal na realnih tleh. Tanja ga je najprej razveselila z vstopnico za koncert Dražena Zečiča, a njega je bolj zanimalo, ali mu je prinesla tudi pisma. Janez si je oddahnil, ko je izvedel, da ostaja v Ljubezni po domače. Navdušilo ga je pismo Katarine iz Savinjske doline, a je povedal tudi, da želi vse snubke videti v živo. Janez:"Ker jaz na fotografiji ne vidim duše."

icon-expand Janez Marn si je oddahnil. FOTO: POP TV

Jacqueline Kalesi je želela pisem snubcev, ki bi bili podobni igralcu Georgeu Clooneyju. Poudarila je, da ji niso všeč pasivni moški, brez volje in ciljev v življenju, tudi premajhni ne smejo biti. Jacqueline je dobila cel kup pisem, med drugimi ji je pisal Sandi Bizjak iz Krškega, ki je bil zelo neposreden: "Komaj čakam, da te zgrabim." Njo je bolj pritegnilo pismo Milana iz Tržiča, ko pa je videla njegovo fotografijo, si je premislila, češ da ni po njenem okusu.

icon-expand Jacqueline Kale je prejela veliko pisem. FOTO: POP TV

Tanja je za konec obiskala še Janeza Križnarja, toda ne sama. Pridružila se ji je Darja Tomažin, ki je ljubezen iskala v pretekli sezoni Ljubezni po domače, a je še vedno samska. Janez je njeno pozornost pritegnil z delavnostjo, zato ga je želela presenetiti, on pa si je želel presenečenj v obliki pisem. Po njegovem okusu so dekleta, ki bi se “vklopila v njegovo življenje”, ne mara pa ljubosumnih, sitnih deklet, ki se ne znajo šaliti in ne marajo živali. Ko je zagledal Darjo, je bil malce zmeden. Mislil je, da mu prinaša pošto namesto Tanje, nato pa mu je gostja kar naravnost povedala, da ji je všeč in da ga želi spoznati. Darja: "Upam, da si vsaj malo vesel." Pritrdilnemu odgovoru navkljub je želel izvedeti, ali je dobil kakšno pismo. Ker mu je pisala samo ena snubka, Janez ne ostaja v Ljubezni po domače, namerava pa bolje spoznati tako snubko kot Darjo.

icon-expand Janez Križnar je prejel eno pismo, prišla pa je tudi Darja Tomažin. FOTO: POP TV