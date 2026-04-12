Ljubezenska zgodba Kaje in Karla, ki se je začela pred kamero

Ljubljana, 12. 04. 2026 16.29 pred 2 urama 2 min branja

Ota Širca Roš
Karlo Godec in Kaja Casar

Bilo je napeto, ampak iskreno: kaj nismo pričakovali? Karlo je izbral Kajo, ona se je s Tenerifov preselila v Zagreb, kjer s kužkom živita svojo ljubezensko pravljico. In tako se je za eno od dveh Slovenk končala tokratna sezona priljubljenega Sanjskega moškega Hrvaške. Simpatična Prekmurka Kaja Casar in njeni vrhunci v šovu, ki smo ga vsi gledali.

Takole sta povedala ta teden pri nas: "Zelo je bilo lepo gledati ta šov skupaj, od tistega prvega hitrega zmenka, do vsega je bilo res lepo videti, kako sva zelo hitro že govorila o nekih stvareh, ko še nisva bila 100-odstotno prepričana in zdaj, ko se je vse realiziralo, zdaj sva srečna skupaj."

"Vse je gledala, dokler se jaz nisem poljubljal," je povedal Karlo, Kaja pa vskočila: "Pa seveda! Ne bom gledala!"

"Hecam se, samo svoje zmenke je gledala, dokler ni bilo poljuba..." je nadaljeval Karlo.

Karlo Godec in Kaja Casar sta še vedno skupaj.
Karlo Godec in Kaja Casar sta še vedno skupaj.
FOTO: Aljoša Kravanja

Aha, tole - Kaja ne gledati! Pa gremo lepo od začetka: Med Kajo in Karlom je pritajeno, a vztrajno plamtelo že od začetka. Močna kemija, ki jo je okronal prvi poljub - tudi prvi poljub sezone...

"Karlo se dobro poljublja," je takrat povedala Kaja.

"To sem potreboval," se je odzval Karlo.

In potem drugi... pa tretji... dovolj...

Še globlje se je njun odnos poglabljal z iskrenimi težkimi pogovori. Karlo je spregovoril o bolečini ob prezgodnji izgubi očeta, Kaja mu je zaupala svoje težave z anoreksijo, s katero se je borila v preteklosti. Predvsem pa so ju povezovali lepi trenutki, še posebej tisti na samem. Od romantičnih večerij, deskanja, vožnje z motorjem in plezanja.

Že nekje na sredini sezone je Kaja prvič priznala: "Ko si me zadnjič vprašal, kje se bolj vidim v prihodnosti, na Tenerifih ali doma, sem prvič pomislila, da bi mi bilo morda ljubše biti doma in se ne bi vrnila tja. To mi je povedalo največ o tem, kaj čutim do tebe."

V njuno povezanost so dekleta včasih malo zlobno na glas podvomila: "Ona je vanj zaljubljena, on pa ni v njo, zdaj ti povem."

Da je vse skupaj medlo, je po pogovoru s Kajo pomislil lanski sanjski moški Šime.

"Že po najinem drugem zmenku sem bila prepričana, da bi to lahko bilo to. Od takrat vem, da je vredno vsega, da tukaj trpim in čakam," je povedala.

"Všeč mi je, rada se imata... vse za ljubezen, ljubezen za nič... živim, delam... mislim, super, ampak na račun tega ne morem podati kakovostne sodbe," je dejal.

A na koncu se je vendarle potrdilo, kar smo slutili...

"Ko se zgodi nekaj nepričakovanega, je to ljubezen, in mislim, da je to bistvo vsega," sta prepričana.

... še traja in naj traja.

kaja casar sanjski moški hrvaške tv oddaja
  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
