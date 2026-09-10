Srbska igralka Dragana Mićalović je prepričana, da bo ljubezenski šov Otok ljubezni Adria prav zaradi tega, ker bo združeval ljudi iz širše balkanske regije, nekaj posebnega. "Že s tem, ko gre za regionalni format in ko je povezan z našimi kraji, bo vse skupaj popolnoma drugače."

"Ljudje z Balkana smo srčni ljudje," nam je zaupala. "In ker smo takšni, gremo v stvar z dušo in z ničimer drugim, in to je nekaj, kar nas bo zagotovo ločilo od vseh ostalih držav." Dodala je, da se zelo veseli spoznavanja vseh tekmovalcev in ljubezni, ki se bo v šovu zagotovo rodila.