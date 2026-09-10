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Otok ljubezni Adria

'Ljudje z Balkana smo srčni ljudje'

Ljubljana, 10. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Dragana Mićalović

"Že s tem, ko gre za regionalni format in ko je povezan z našimi kraji, bo vse skupaj popolnoma drugače," je o prihajajočem ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria povedala voditeljica Dragana Mićalović, ki je prepričana, da bodo "ljudje z Balkana" v avanturo vstopili z dušo.

Dragana Mićalović
Dragana Mićalović
FOTO: POP TV
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Srbska igralka Dragana Mićalović je prepričana, da bo ljubezenski šov Otok ljubezni Adria prav zaradi tega, ker bo združeval ljudi iz širše balkanske regije, nekaj posebnega. "Že s tem, ko gre za regionalni format in ko je povezan z našimi kraji, bo vse skupaj popolnoma drugače."

"Ljudje z Balkana smo srčni ljudje," nam je zaupala. "In ker smo takšni, gremo v stvar z dušo in z ničimer drugim, in to je nekaj, kar nas bo zagotovo ločilo od vseh ostalih držav." Dodala je, da se zelo veseli spoznavanja vseh tekmovalcev in ljubezni, ki se bo v šovu zagotovo rodila.

Otok ljubezni Adria – 13. septembra ob 20. uri na VOYO in POP TV.

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