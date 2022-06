Luka bo Adamu razkril skrivnost s skupne večerje

Luka je Nadio , s katero se je poročil na prvi pogled, doslej zasipaval s pozornostmi. Mučilo pa ga bo, ker pozornosti ni deležen tudi sam, zato bodo med zakoncema zazijale razpoke. Nadia: "Ne zdi se mi, da me Luka ignorira." Luka: "Ti mene ignoriraš, ne jaz tebe." Isti dan mu bo prekipelo: "Nje ni tukaj, ona je zdaj v nekem drugem svetu ... To je zame mučenje."

A tudi Gordana in Dejan se bosta lovila in nikakor jima ne bo uspelo najti skupnega jezika. Gordana: "Če mi gre kdo na živce, je to jasno vidno."