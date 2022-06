Luka jezno: Ne da se mi več boriti za tvoje zaupanje

Luki je po skupni aktivnosti z Nadio prekipelo, prekinil je snemanje, zvečer pa napovedal, da bo potegnil črto pod njunim razmerjem. Adam pa je na novice o Nikolininem domnevnem spogledovanju reagiral povsem mirno.

Koliko potrpljenja še premore Dejan? Dejan je povedal, da sta imela z Gordano konkstruktiven pogovor. Napovedal je, da bosta lahko nadaljevala, če njegova žena ne bo več tako hladna in če ne bo vedno želela imeti prav. Gordana pa je povedala, da je njeno obnašanje odvisno od njega. Gordana: "Če mi gre kdo na živce, je to jasno vidno. Tega se niti ne trudim niti ne znam skriti." Da bi obudila strast, sta se zakonca odpravila na igro biljarda. Dejan se je spraševal, koliko potrpežljivosti sploh še premore, Gordani pa se je zdelo, da njenega moža prizadene vsaka malenkost in da pretirano reagira.

icon-expand Gordani gre mož na živce. FOTO: POP TV

Adam ne reagira na novice o spogledovanju Adam je bil po prijetnem večeru, ki ga je preživel z Nikolino, malce zasanjen. Njegova draga se je spominjala, da sta se prijetno pogovarjala, se sprehajala in šalila. Adam: "To sem čakal. Da se sprostiva in pogovoriva kot človeka." Po tekmi nogometa pa mu je Luka povedal, da ga je njegova Nikolina osvajala. Adam: "Vem, sem opazil." Dodal je, da je bil njun odnos sprva katastrofalen, sedaj pa se je malce popravil. Luku tudi ni ničesar zameril.

icon-expand Adam, ko je slišal ‘novice' o spogledovanju. FOTO: POP TV

Valentina hvali Adama Nikolina se je medtem oglasila pri Valentini, ki je o Adamu nizala komplimente: "Res je pameten dečko, na mestu, komunikativen, odprt. Lušten je ... On je v nekaterih stvareh veliko bolj zrel kot Marinko." Nikolina se je strinjala, ni pa želela komentirati domnevnega spogledovanja z Luko. Nikolina: "Mogoče ima rad blondinke in je na večerji lovil blondinke."

icon-expand Nikolini se zdi, da se je spogledoval Luka. FOTO: POP TV

Lidija neusmiljeno zavrača Alena Alen je vprašal Lidijo, če se mu želi pridružiti v kadi, a je bila njegova žena jasna: "Ne želim." Ko je dodal še, da se ji ni treba sleči do nagega, mu je sarkastično navrgla, da je car. Povedala mu je tudi, da bo do konca eksperimenta spala na kavču. Dala mu vedeti, da ji že ob misli nanj pade libido. Toda upanje umre zadnje. Adam: "Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi."

icon-expand Lidiji pade libido, ko samo pomisli na moža. FOTO: POP TV

Moška in ženska dela Valentina in Marinko sta šla na karting, a je bila žena hitrejša in je ranila možev ponos. Kasneje jo je Marinko pripeljal na gradbišče, da bi ji pokazal, s čim se ukvarja. Ko ji je rekel, naj mu pomaga, je povedala, da je to ne zanima, poleg tega je gradbeništvo po njenem mnenju moško delo. Marinko je tudi sam priznal, da ne bi opravljal določenih ženskih opravil, denimo pral perila, likal ali pometal.

icon-expand Valentina ni priskočila na pomoč. FOTO: POP TV

'Dodelili ste mi napačno osebo' Luka in Nadia sta šla na ježo, med katero je njega postalo strah. Kasneje je ugotavljal: "Oprostite, dodelili ste mi napačno osebo. Jaz sem ogenj, ona voda, drug drugega gasiva ... Kot da sem ptica, ki ne more poleteti." Ocenil je, da nista osredotočena drug na drugega. Ko ga je sredi govora prekinila, češ da ne bosta filozofirala, je bil vidno užaljen. Luka: "Nje ni tukaj, ampak v nekem drugem svetu. In v mislih je vedno več kilometrov stran." Očital ji je, da ga ignorira, in še potožil, da se ne počuti prijetno in da trpi, ker se njuna zveza ne premakne. Ko je ves jezen prekinil snemanje, Nadii ni bilo jasno, kaj se je zgodilo. Luka je kasneje povedal, da z njo ne bi mogel začeti resne zveze. Ko sta ostala sama, ji je očital: "Tebi ni mar ... Če ti ne boš potegnila črte, jo bom jaz. Res ... Ne da se mi več boriti za tvoje zaupanje." Nadia pa je povedala, da potrebuje čas in da si mora Luka njeno zaupanje zaslužiti.

icon-expand Luki je prekipelo. FOTO: POP TV