Luka jezno: Sramotno vedenje!

Luko in Nadio bosta v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled obiskala njena teta Barica in njegov brat dvojček Nikola . Med zakoncema bo nenadoma izbruhnil prepir, zataknilo pa se bo pri rezanju piščanca. Nadia: "Lačna sem, ljubček, nareži že piščanca." Luka: "Sramotno vedenje!" Nadia: "Ja, takšna sem, takšen smisel za humor imam."

Obiske pričakujejo tudi Gordana in Milan ter Nikolina in Adam. Valentina in Marinko pa bosta v goste povabila vsak svojo hčerko, ki bosta ocenili njuno zvezo. Marinko: "Mogoče je to bila priložnost, da ji hči zastavi vprašanje, in da končno pove, kaj misli in kako čuti."

