Luka Pangos pred novo sezono Masterchefa: Kuhanje je ena sama fizika in kemija

"Klasika je klasika, samo dovolj polnila mora biti noter," nam je skladno s časom o krofih, ki jih ima najraje zaupal Luka Pangos, aktualni zmagovalec šova Masterchef Slovenija. "Obožujem pistacijo, sicer ne zaradi dubajskega trenda, že prej sem jo oboževal in mi je res dobra," je še dodal.

Jutri na 24ur.com in pri nas v oddaji razkrijemo novo generacijo tekmovalcev šova MasterChef Slovenija. Kako je njemu ta avantura spremenila življenje?

"V bistvu se ti čez noč spremeni življenje. Obstaja življenje pred Masterchefom in življenje po Masterchefu. Tako res so se hitro obrnile stvari. Vedel sem, da bo ogromno dogodkov in da bom razvil in dobil veliko sodelovanj, polno je novih receptov. Dogaja se. Čez noč začneš delati to, kar si si želel," je povedal v našem studiu."Največja čast mi je bila, da me je Mojmir spustil v svojo kuhinjo in sva skupaj naredila dogodek. Tam sem imel priložnost skuhati šest hodno večerjo za svojo družino, ki je prišla na dogodek," je še dodal.

V kolikšnji meri pogreša svoje prejšnje življenje - kariero v stresnem svetu marketinga?

"Nič ne pogrešam. Uživam delati to, kar delam zdaj. Je pa res, da najdem kar nekaj točk s prejšnjo službo. Počnem podobne stvari, samo zdaj to delam zase, razvijam svojo zgodbo, svoje marketinške zadeve in res je dober občutek," je odgovoril.

Tudi s pomočjo denarne nagrade MasterChefa sta z izbranko kupila kmetijo v okolici Laškega. Pa so njune sanje - butični kmečki turizem - že kaj bližje resničnosti?

"Sva bližje, ja, ampak dolg postopek je. Sicer dela potekajo počasneje, kot bi si sam želel. Vmes je veliko dela s papirologijo in temi zadevami, na kar nisem računal, ampak zadeve se odvijajo. Veliko dobrih ljudi dobivam k projektu in res komaj čakam, da bom lahko ljudi povabil gor in imel svoje prve goste na kmetiji," je navdušeno razložil Luka.

Jutri torej spoznamo tekmovalce nove generacije MasterChef. Kaj pa bi jim on svetoval, preden se zares začne?

"Svetoval bi jim, naj ne začnejo takoj komplicirati, se pravi najprej osnove. Zaljubiti se v tehnike rezanja in razumeti, kaj se dogaja s hrano med tem, ko jo obdelujemo, ker kuhanje je ena sama fizika in kemija," je prepričan še vedno aktualni zmagovalec.