Luka svoji ženi zaupal, da ga je osvajala Nikolina

Alen se je veselil vnovičnega srečanja z Lidijo, potem ko se je ta preselila v hotel. Na skupni večerji je bilo med njima zelo napeto, a sta se na koncu le začela dokaj normalno pogovarjati. Slabe volje je bil tudi Luka, ki se mu Nadia še ni odprla. Ko ji je povedal, da ga je osvajala Nikolina, pa ni bila prav nič ljubosumna.

Lidija se je preselila v hotel Mladoporočenci so se po medenih tednih vselili v stanovanja v Zagrebu. Gordana je opazila, da se je njen Milan v dnevih skupnega življenja spremenil na bolje. Nikolina je povedala, da se Adam trudi okoli nje, da pa bi potrebovala malo časa zase. Njen mož je sicer omenil, da ni naredila še nič zanj, a ga to ne moti. Lidija pa ni mogla zdržati ob Alenu in se je preselila v hotel. Lidija: "To sploh nisem bila jaz. Umaknila sem se, da se umirim. Da vse vidim z drugega zornega kota." Alen se je veselil, da bo po treh dneh spet videl svojo ženo. Alen: "Kot nov začetek."

icon-expand Strokovnjaki, ki so združili pare, bodo spremljali dogajanje na skupnih večerjah. FOTO: POP TV

Vidim, da nama ni najhuje v zakonu' Pari se bodo enkrat tedensko srečali na večerjah, kjer bo poleg druženja potekala tudi izmenjava izkušenj in nasvetov. Strokovnjaki, ki so pare združili, bodo dogajanje, konkretneje vedenje in odzive parov, opazovali v ločenem prostoru. Marinko je, ko je spoznal ostale pare, samozavestno ocenil: "Mislim, da sva bila z Valentino morda celo najlepši par med njimi." Alen je na prvo večerjo prišel sam, kar je vsekakor vzbudilo pozornost vseh prisotnih. Pojasnil je, da sta se z Lidijo malo ločila in da bo kmalu prišla. Luka ga je dražil: "Da ni pobegnila." Alen je nato le dočakal svojo ženo, a je bila ta videti zadržana. Strokovnjaki so opazili nelagodje med njima, pa tudi Lidijin sarkazem. Adam pa je zadovoljno ugotavljal: "Vidim, da nama ni najhuje v zakonu. Če sta že ločena, potem sva midva še kar v redu začela."

icon-expand Tudi Nikolina je bila deležna Lidijine jeze. FOTO: POP TV

Lidija kritizira Alena, ta pa ji pove svoje Adam je šel poizvedovat, kaj se je zgodilo med Alenom in Lidijo, Nikolina pa se mu je pridružila. Alen je pojasnil, da sta se sprla, Nikolina pa je razkrila, da je bila tudi sama deležna Lidijine jeze. Slednja je medtem potožila Nadii in Valentini, da je Adam ne opazi in da ji njegovo obnašanje ni všeč. Nadia je omenila, da je težava morda v njej. A je Lidija svojega moža med večerjo kritizirala, češ da nima niti ene lastnosti, ki jih je želela, in da je zato razočarana. Adam ji ni ostal dolžan, povedal je, da se ne zna nadzorovati, da mu ne dovoli dokončati stavka, zato se vsak pogovor konča s prepirom. Lidija je bila odločena, da se mu ne bo opravičila, ker si tega ni zaslužil. A ga je povabila na pogovor na štiri oči, kjer ji je povedal, kaj vse ga moti. Od tega, da ga prekinja, da vpije nanj in je vzvišena. Lidija mu ni mogla niti obljubiti, da se bo poskušala spremeniti. V stanovanje se je vrnil sam, povedal pa je, da jo bo čakal.

icon-expand Alen je končno prišel do besede. FOTO: POP TV

Dejan in Gordana delujeta zelo povezano Povsem drugače je bilo med Gordano in Dejanom, ki sta med večerjo iskala bližino drug drugega, Dejan je bil zelo pozoren do svoje žene in Gordani se je zdelo, da sta najbolj povezana med pari.

icon-expand Golobčka Dejan in Gordana FOTO: POP TV

Ni potrebe, da se še naprej trudi' Nikolina in Adam sta si med pogovorom z Nadio in Gordano nalila čistega vina. Nikolina je bila jasna, da do Adama nič ne čuti. Nikolina: "Če bi bil bolj odprt, zabaven, vesel ... Dolgočasen si kot jaz. Hočem nekoga, ki me bo motiviral." Adam jo je spomnil na to, da se je na začetku povsem zaprla, da je želela mir, on pa se je zato povsem umaknil. A je vztrajala: "Ni potrebe, da se še naprej trudi. V njem nič ne vidim." Dodala je še, da se ne more odpreti osebi, ki je ne pozna: "Nisi mi všeč. Če bi te zunaj srečala, ne bi pristopila ... Zato vsi bežijo od mene, ker potrebujem preveč časa." Ko sta se vrnila v stanovanje, se je Adam želel pogovoriti. Nikolina: "Ti si nekdo, ki ne ve, zakaj je tukaj ... Ne morem se sprostiti. Enostavno mi ne ustrezaš."

icon-expand Nikolina je pred vsemi povedala, da ji Adam ni všeč. FOTO: POP TV

Luka omeni, da ga je Nikolina osvajala Ko je Nikolina vprašala Luko, ali je Nadia njegov tip ženske, je ta začel razlagati o fizični plati, pa o najstarejši obrti na svetu in še čem. Nikolina: "Obnašaš se kot otrok." Zanimalo jo je njegovo mnenje o Nadii kot osebi. Strokovnjakom pa se je zdelo, da je Nikolina želela vzpostaviti stik z Luko, ta pa se jim je zdel nezadovoljen, saj je še vedno iskal poti do srca svoje žene. Luka je po večerji omenil Nadii, da se je Nikolina spogledovala z njim. Upal je, da bo njegova žena vsaj malce ljubosumna, a tega ni dočakal.

icon-expand Luka je upal, da bo Nadia vsaj malce ljubosumna. FOTO: POP TV

