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Mad Max filmi: vse, kar morate vedeti o legendarni franšizi

Ljubljana, 27. 07. 2026 15.55 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
B.S.
Pobesneli Max

Mad Max filmi sodijo med najvplivnejše akcijske franšize vseh časov. Od surovega začetka z Melom Gibsonom do spektakularne Ceste besa s Tomom Hardyjem – vsak film ponuja drugačen pogled na postapokaliptični svet. Če razmišljate o filmskem maratonu, vsi štirje filmi ta teden prihajajo na VOYO.

Od maščevalnega policista do legendarnega samotarja

Franšiza Pobesneli Max (Mad Max) spremlja Maxa Rockatanskega, policista, ki po tragični izgubi družine izgubi tudi vero v pravičnost. Iz moža, ki je nekoč varoval zakon, postane samotar, ki tava po svetu, kjer so nasilje, pomanjkanje in boj za preživetje postali vsakdan. Skozi štiri filme spremljamo njegovo preobrazbo in različne obraze postapokaliptičnega sveta, ki ga je ustvaril režiser George Miller.

Pobesneli Max (1979)

IMDb: 6,8/10 | Primerno za: ljubitelje kultnih akcijskih filmov, maščevalnih zgodb in surove postapokaliptične atmosfere.

Pobesneli Max
Pobesneli Max
FOTO: VOYO

Prvi film gledalca popelje v ne tako oddaljeno prihodnost, kjer družbeni red hitro razpada, ceste pa obvladujejo brutalne motociklistične tolpe. Max velja za enega najboljših policistov, a je vse bolj utrujen od nenehnega nasilja. Ko zločinci umorijo njegovo ženo in otroka, se odpove vsem pravilom in se poda na neusmiljeno maščevalno pot. Film je z izjemno nizkim proračunom postal svetovna uspešnica, Mela Gibsona pa izstrelil med največje akcijske zvezdnike svojega časa.

Pobesneli Max 2 (1981) -- OD 28.7. NA VOYO

IMDb: 7,6/10 | Primerno za: gledalce, ki obožujejo adrenalinske avtomobilske pregone, napeto akcijo in postapokaliptične pustolovščine.

V drugem delu je svet dokončno zdrsnil v kaos. Gorivo je postalo dragocenejše od zlata, preživeli pa se za vsako kapljico borijo do smrti. Max kot samotarski popotnik naleti na skupino ljudi, ki skuša svoje zaloge zaščititi pred neusmiljenimi cestnimi bojevniki. Čeprav se sprva želi držati zase, se odloči pomagati in se znajde sredi ene najbolj nepozabnih avtomobilskih akcij v zgodovini filma. Prav zato številni kritiki in oboževalci Pobesnelega Maxa 2 še danes uvrščajo med najboljše akcijske filme vseh časov.

Zdaj si na vrsti ti! Čas je za akcijski maraton Pobesneli Max (Mad Max) na VOYO.

Pobesneli Max 3 (1985) -- OD 29.7. NA VOYO

IMDb: 6,2/10 | Primerno za: ljubitelje akcijsko-pustolovskih filmov, nenavadnih puščavskih svetov in nepozabne Tine Turner.

Tretji film Maxa pripelje v Bartertown, nenavadno puščavsko mesto, kjer veljajo povsem nova pravila. Mestu vlada mogočna Aunty Entity, ki jo je odigrala pevska legenda Tina Turner. Ko se Max znajde v središču boja za oblast, ga čaka nova pustolovščina, polna nevarnih preizkušenj in nepričakovanih zavezništev. Film poleg značilne akcije ponudi tudi nekoliko več pustolovskega duha, Tina Turner pa je z uspešnico We Don't Need Another Hero poskrbela za eno najbolj prepoznavnih filmskih pesmi osemdesetih let.

Pobesneli Max: Cesta besa (2015) -- OD 30.7. NA VOYO

IMDb: 8,1/10 | Primerno za: vse, ki iščejo vrhunsko sodobno akcijo, spektakularne pregone in enega najbolje ocenjenih akcijskih filmov zadnjih desetletij.

Po skoraj treh desetletjih se je režiser George Miller vrnil z nadaljevanjem, ki je navdušilo tako kritike kot občinstvo. Maxa je tokrat upodobil Tom Hardy, pomembno vlogo pa je prevzela tudi Charlize Theron kot neustrašna Furiosa. Zgodba spremlja nevaren pobeg čez puščavo pred neusmiljenim Immortanom Joejem, skoraj ves film pa je ena sama napeta zasledovalna akcija. Cesta besa je navdušila z osupljivimi praktičnimi učinki, izjemnimi kaskaderskimi prizori in spektakularnimi pregoni, zaradi katerih velja za enega najboljših akcijskih filmov 21. stoletja.

Pobesneli Max: Cesta besa
Pobesneli Max: Cesta besa
FOTO: VOYO

7 zanimivosti o filmih Pobesneli Max

1. Prvi film je postal ena najbolj dobičkonosnih uspešnic vseh časov

Ko je leta 1979 v kina prišel prvi Pobesneli Max, nihče ni pričakoval, da bo postal svetovni fenomen. Film je bil posnet z izjemno skromnim proračunom okoli 350.000 avstralskih dolarjev, v kinematografih pa je zaslužil več kot 100 milijonov dolarjev. Dolga leta je veljal za najbolj dobičkonosen film glede na vložena sredstva, njegov uspeh pa je odprl vrata nadaljevanjem in Mela Gibsona izstrelil med največje akcijske zvezdnike osemdesetih let.

2. George Miller je bil zdravnik, preden je postal režiser

Preden je ustvaril eno najbolj kultnih akcijskih franšiz vseh časov, je George Miller delal kot zdravnik na urgenci. Vsakodnevno se je srečeval s hudimi prometnimi nesrečami, njihove posledice pa so močno vplivale na njegovo predstavo o svetu prihodnosti. Prav zato so avtomobili, hitrost in nevarni cestni spopadi postali osrednji motiv filmov Pobesneli Max, ki še danes slovijo po svoji surovi in realistično prikazani akciji.

3. Mel Gibson je na avdicijo prišel po naključju

Pobesneli Max
Pobesneli Max
FOTO: VOYO

Mel Gibson sprva sploh ni nameraval igrati Maxa. Na avdicijo je spremljal prijatelja, dan prej pa se je zapletel v pretep in imel močno otečen ter poškodovan obraz. Ustvarjalcem se je njegov videz zdel tako prepričljiv, da so ga povabili nazaj, ko si je opomogel. Takrat je dobil glavno vlogo, ki je zaznamovala njegovo kariero in ga izstrelila med največje hollywoodske zvezdnike.

4. Cesta besa je skoraj v celoti nastala brez računalniških učinkov

Čeprav Pobesneli Max: Cesta besa deluje kot vrhunec sodobnih vizualnih učinkov, je večina spektakularnih prizorov resnična. Za snemanje so izdelali več kot 150 posebej predelanih vozil, kaskaderji pa so nevarne pregone in akrobacije izvajali na puščavskih cestah v Namibiji. Digitalni učinki so bili uporabljeni predvsem za odstranjevanje varnostne opreme in dopolnitev ozadja, zato film še danes navdušuje z izjemno pristnim videzom.

5. Film je osvojil kar šest oskarjev

Mad Max: Cesta besa ni navdušil le gledalcev, ampak tudi filmske kritike. Na podelitvi oskarjev je prejel deset nominacij in osvojil kar šest zlatih kipcev, med drugim za montažo, kostumografijo, scenografijo, masko ter zvok. Redko kateri akcijski film doseže takšen uspeh, zato mnogi Cesto besa uvrščajo med najboljše akcijske filme 21. stoletja.

6. Tina Turner ni bila le igralka

Tina Turner in Mel Gibson
Tina Turner in Mel Gibson
FOTO: VOYO

V tretjem delu franšize se je igralski zasedbi pridružila glasbena legenda Tina Turner, ki je odigrala mogočno vladarico Bartertowna, Aunty Entity. Poleg ene najprepoznavnejših vlog svoje igralske kariere je za film posnela tudi uspešnico We Don't Need Another Hero, ki je postala svetovni hit in je še danes neločljivo povezana s filmom. Prav njena karizma je tretjemu delu dala nekoliko drugačen, bolj pustolovski pridih.

7. Mad Max je navdihnil številne druge filme in videoigre

Vpliv franšize Mad Max sega daleč onkraj filmskega platna. Njena postapokaliptična estetika, predelana vozila in neusmiljeni puščavski svet so navdihnili številne filme, serije in videoigre, med njimi Fallout, Borderlands in istoimensko videoigro Mad Max. Mnogi ustvarjalci še danes priznavajo, da je prav George Miller postavil temelje sodobnemu prikazu postapokaliptičnega sveta, njegov slog pa ostaja prepoznaven tudi več kot štiri desetletja po prvem filmu.

Kateri Mad Max je najboljši?

Če želite spoznati začetek zgodbe, začnite s prvim filmom iz leta 1979. Ljubitelji klasične akcije pogosto kot vrhunec franšize izpostavljajo Pobesnelega Maxa 2, medtem ko večina sodobnih gledalcev za najboljši film šteje Pobesneli Max: Cesta besa, ki je prejel tudi najvišjo oceno na IMDb.

Zdaj si na vrsti ti! Podaj se na nepozabno postapokaliptično pustolovščino in odkrij, zakaj Pobesneli Max velja za eno najboljših akcijskih franšiz. Vsi štirje filmi ta teden prihajajo na VOYO.

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Razlagalnik

Po ocenah gledalcev in kritikov največ pohval prejema Pobesneli Max: Cesta besa (2015), medtem ko številni oboževalci za kultni vrhunec franšize še vedno štejejo Pobesnelega Maxa 2.

V filmu Pobesneli Max: Cesta besa je vlogo Maxa prevzel Tom Hardy. Režiser George Miller se je za novo igralsko zasedbo odločil zaradi časovnega preskoka in svežega začetka franšize.

Da. Film je prejel kar šest oskarjev in bil nominiran v desetih kategorijah, s čimer je postal eden najuspešnejših akcijskih filmov v zgodovini Akademije.

Vsi štirje filmi – Pobesneli Max, Pobesneli Max 2, Pobesneli Max 3 in Pobesneli Max: Cesta besa – so na voljo na VOYO.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
POBESNELI MAX MAD MAX MEL GIBSON GEORGE MILLER TINA TURNER TOM HARDY VOYO
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