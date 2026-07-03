Madonna pred novim albumom v intervjuju odpre vrata v svoj svet

Madonna: zvezdnica, ki ni le sledila pop kulturi, ampak jo je spreminjala

Madonna je ena tistih umetnic, pri katerih beseda ikona ni le prijazen opis, ampak skoraj uradni naziv. Od prvega singla Everybody leta 1982 do svetovnih uspešnic, kot so Like a Virgin, Vogue, Like a Prayer, Ray of Light, Hung Up in Music, je več kot štiri desetletja ostajala v središču popularne kulture. Njena kariera je zgrajena na stalnem preoblikovanju. Ko se je občinstvo navadilo na eno Madonno, je že ustvarila novo: plesno, provokativno, duhovno, futuristično, modno, filmsko, politično ali povsem klubsko. Prav ta sposobnost spreminjanja je eden od razlogov, da ni postala le pevka z velikimi hiti, ampak ustvarjalka, ki je vplivala na glasbo, modo, videospote, odrske nastope in razumevanje pop zvezdništva. Po podatkih Guinness World Records velja za najbolje prodajano izvajalko vseh časov, njena prodaja pa se običajno ocenjuje v razponu med 300 in 400 milijoni plošč. V karieri je osvojila sedem grammyjev, leta 2008 pa je bila sprejeta v Rock & Roll Hall of Fame. V Veliki Britaniji ima 13 singlov na prvem mestu lestvice, kar je rekord za solo izvajalko.

Zakaj Madonna še vedno ostaja ena največjih pop ikon?

Madonnina zgodba ni le niz velikih uspešnic, ampak primer kariere, ki se je znala vedno znova preoblikovati. Začela je v klubih, nato osvojila MTV, stadione, modne piste, filmska platna in generacije poslušalcev, ki so odraščale ob različnih različicah Madonne od provokativne pop zvezdnice do plesne kraljice in umetnice, ki se ni nikoli bala sprememb. Njena najbolj prepoznavna lastnost je prav pogum, da tvega. Redko je izbrala najvarnejšo pot, pogosto pa najbolj glasno, nepričakovano ali razpravljano. Zato je tudi danes, ko se vrača k plesni glasbi in albumu Confessions II, zanimivo slišati, kako sama razume svojo pot, ustvarjalnost in ceno dolgoletne slave.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Intervju z Madonno VOYO

Intervju z Madonno VOYO

Intervju z Madonno VOYO

Intervju z Madonno VOYO







Madonna se vrne na prizorišče svojega prvega britanskega nastopa

Intervju z Madonno (Madonna & Graham Interview) je posnet v legendarnem londonskem prizorišču Koko v Camdenu. Lokacija ni naključna. Prav tam je Madonna leta 1983 nastopila na svojem prvem koncertu v Veliki Britaniji, leta 2005 pa se je vrnila na isto prizorišče ob izidu albuma Confessions on a Dance Floor. Graham Norton, priljubljeni irski televizijski voditelj, komik in eden najbolj prepoznavnih obrazov britanskih pogovornih oddaj, se v dokumentarcu z Madonno sreča na predvečer izida njenega novega albuma Confessions II. Pogovor se začne lahkotno, s plesom, spomini in značilno Nortonovo sproščenostjo, nato pa se počasi razpre v bolj osebne teme: od prvih korakov v New Yorku do odnosa z britanskim občinstvom, od plesne glasbe do ustvarjalnega procesa, ki stoji za novim albumom. Pogovor dodatno začini še trenutek presenečenja, saj Madonno med intervjujem obišče posebna gostja, s katero jo povezuje eden najbolj odmevnih trenutkov njene novejše koncertne zgodovine. Kdo stopi v studio, naj ostane majhno presenečenje za ogled. V zaključnem delu pa pogovor zavije še v svet nove glasbe, ko se Grahamu in Madonni pridruži Stuart Price, dolgoletni sodelavec, producent in DJ, ki je sodeloval že pri albumu Confessions on a Dance Floor ter uspešnicah Hung Up in Sorry.

O čem govorita Madonna in Graham Norton?

Intervju z Madonno FOTO: VOYO

Pogovor se sprehodi skozi več ključnih obdobij Madonnine kariere, vendar ne deluje kot klasičen pregled največjih uspehov. Bolj kot datumi, nagrade in rekordi ga zanima, kaj Madonno po več kot štirih desetletjih na vrhu še vedno žene naprej. Ena osrednjih tem je plesna glasba, h kateri se Madonna vedno znova vrača. V pogovoru razkrije, da je bila najprej plesalka, zato plesišče zanjo ni le prostor zabave, ampak tudi prostor svobode, skupnosti in povezovanja z ljudmi. Prav ta občutek pojasni tudi njeno vrnitev k svetu Confessions, ki je leta 2005 zaznamoval eno njenih najmočnejših plesnih obdobij. Graham Norton jo ob tem popelje tudi v preteklost: k njenemu prvemu nastopu v Angliji leta 1983 in vrnitvi v Koko leta 2005. Danes se Madonna na to prizorišče vrača z novo glasbo in novim ustvarjalnim poglavjem, zato ima pogovor še dodatno simbolno težo. Norton pogovor vodi dovolj lahkotno, da ohrani televizijsko energijo, a hkrati dovolj spoštljivo, da se Madonna lahko dotakne globljih tem. V dokumentarcu se prepletajo humor, arhivski posnetki, glasba, spomini in trenutki, ki gledalcu pokažejo bolj človeško plat osebe, ki jo svet pogosto vidi kot nedotakljivo pop ikono.

Madonna med spomini, plesom in novim poglavjem

Dokumentarec Madonne ne obravnava le kot velikega imena pop zgodovine, ampak jo ujame v trenutku, ko se hkrati ozira nazaj in odpira novo ustvarjalno poglavje. V pogovoru se vrača k začetkom, prvim nastopom in prelomnim obdobjem kariere, obenem pa razmišlja o novi glasbi, plesišču in energiji, ki jo še vedno žene naprej. Zato Intervju z Madonno ni zanimiv samo za njene dolgoletne oboževalce. Namenjen je tudi gledalcem, ki jih zanima, kako se gradi kariera, ki traja več kot 40 let, in kaj pomeni ostati prepoznaven v času, ko se glasbeni trendi menjajo hitreje kot kdaj koli prej. Zdaj si na vrsti ti! Oglej si dokumentarni film Intervju z Madonno (Madonna & Graham Interview) na VOYO in odkrij zgodbe, ki jih kraljica popa razkrije v pogovoru z Grahamom Nortonom.