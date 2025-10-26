Svetli način
Magnifico pred oddajo Na žaru: Mogoče bom na sredini vstal in šel domov

Ljubljana, 26. 10. 2025 16.19 | Posodobljeno pred 3 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ota Širca Roš , E.M.
Komentarji
18

Magnifico pripravlja nov album, pa tradicionalni božični koncert v Stožicah, še prej, 14. novembra, pa ga čaka Žar. Na oder Gospodarskega razstavišča se namreč vrača legendarna oddaja Na žaru z Ladom Bizovičarjem in tokrat bo na vročem stolu prav ikona slovenske glasbene scene, ki ga bodo neusmiljeno "spekli" prijatelji, sodelavci in znanci. Tudi vi ste lahko zraven.

Zagotovite si svojo vstopnico za nepozaben večer Na žaru z Ladom Bizovičarjem. Prvi bo Magnifico.

Tistim, ki ga bodo 'žarili', ne rečemo gostje, ampak priloge, pravi Lado Bizovičar, glavna jed pa Magnifico, čigar kariera in delo sta dovolj tolsta, da bo cvrčalo. Priloge pa iz literarne, glasbene, duhovne sfere. "Magnificova družba je tako pisana, kot njegove srajce," nam je zaupal Lado. 

Magnifico in Lado Bizovičar se pripravljata na oddajo Na žaru!
Magnifico in Lado Bizovičar se pripravljata na oddajo Na žaru! FOTO: 24UR

Lado je Magnifica k sodelovanju že povabil. Ne enkrat ali dvakrat, večkrat. "Vsakič mu rečem, da je meni zadrega to. Da mi sploh ni smešno. Oni se vsi smejijo, jaz se pa počutim, kot da je z mano nekaj narobe," je pojasnil pevec in se pošalil, da ima Lada kljub vsemu zelo rad. "Počakaj do žara," mu je ob tem šaljivo povedal televizijski voditelj in komik.

Bomo videli. Lahko tudi v živo. Lado obljublja nepredvidljivo dvourno predstavo, in če prideš, "dobiš ekstra materiala, ki ga nihče drug ne vidi, ker je neprimeren za televizijo, ampak smešen za 'crknt'." Kakor komu, pravi Magnifico: "Jaz sem opazoval, kako so oni v zadregi pa se kar nekaj smejejo, kot kakšni bedaki. Jaz ne vem. Mogoče bom na sredini vstal in šel domov. Ali pa bom rekel, da moram na stranišče in me ne bo nazaj," se je pošalil glasbenik. V vsakem primeru Magnifico že vadi svoje reakcije.

Na žaru z Ladom Bizovičarjem: Magnifico
Na žaru z Ladom Bizovičarjem: Magnifico FOTO: 24ur.com

Za spodbudo pa še nasvet kolega Jana Plestenjaka, ki je na lastni koži že izkusil oddajo Na žaru: "Čao, Robi! A Lado te ma na Žaru? Jaz sem dal to že vse čez. Samo nekomu reci, naj zapisuje vse žalitve in potem se dobita privat. In privat rešita zadevo. Tako da, nič se ne sekirat."

Če želite biti del nepozabnega doživetja, polnega smeha, provokacij in trenutkov, ki jih boste še dolgo citirali, si pravočasno zagotovite vstopnice. Vidimo se 14. novembra ob 20.00 na Gospodarskem razstavišču. Magnifico bo sprejel udarce ostrih jezikov, Lado Bizovičar pa bo, kot vedno, mojstrsko krmaril skozi večer.

na žaru magnifico lado bizovičar pop tv
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
26. 10. 2025 19.37
kiri prepiti faci na uvodni sliki. hahahahaha. naredi si uslugo lado in se poslovi od kakršnegakoli javnega nastopanja. svoje si odplesal davno nazaj. še veš ne da je bilo konec kariere že davno. ljudje te ne marajo.
ODGOVORI
0 0
Houdre
26. 10. 2025 19.26
+2
Magnifico pejt domov….res domov
ODGOVORI
2 0
neodvisen
26. 10. 2025 19.22
+4
Ne bo odstopil, zopet LAŽE, da nekateri politiki pozivajo k oboroževanju. Sveče pa ni upal prižgati in ni upal stopiti med meščane.
ODGOVORI
4 0
Definbahija
26. 10. 2025 19.19
+3
Kateri brezvezniki ki se sami sebi smejejo bodo sodelovali?
ODGOVORI
3 0
neodvisen
26. 10. 2025 19.19
+4
Golob je začutil strah v NOVEM MESTU. A res? On je odgovoren za to. Le kdo bo novi notranji minister, mogoče kar golob. Težko ga bo našel. Sedaj pa govori bedarije na TV. Verjetno bo sestavil komisijo. :))))))))))))))))))))))
ODGOVORI
4 0
Delavec_Slo
26. 10. 2025 19.17
+5
Ne spet buzovičar!
ODGOVORI
5 0
neodvisen
26. 10. 2025 19.13
+6
Goloba je varovala specialna policijska enota. Le koga se boji :))))))))))
ODGOVORI
6 0
Sixten Malmerfelt
26. 10. 2025 19.16
+2
Macedonija....
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
26. 10. 2025 18.53
+3
na žaru so vsi, ki gledajo in poslušajo tega skrajno antipatičnega bizovicarja...da se izrazim zelo milo...
ODGOVORI
3 0
neodvisen
26. 10. 2025 18.46
+5
In zdaj bo golob imel predvolilni intervju na POP tv
ODGOVORI
6 1
Sixten Malmerfelt
26. 10. 2025 18.41
+5
Jelinčič je prišel popoldan prižgat sfečko v Novo mesto! Živahno bo!
ODGOVORI
6 1
Killing of Hind Rajab
26. 10. 2025 18.58
-1
jelincič je nakladač...in to mega nakladač...nikoli pa ni storil nic...no, junaško je hodil s pištolo za pasom čez 30 let nazaj v lokalu na Seidlovi v novem mestu...nasproti Britofa...En njegova rezultat napiši...( razen blebetanja seveda )... Kaj bo torej živahno ?
ODGOVORI
1 2
Sixten Malmerfelt
26. 10. 2025 19.16
-1
dal sem ti plus....
ODGOVORI
0 1
Potouceni kramoh
26. 10. 2025 18.38
+6
Mic po mic pa so zablokirale vse resne teme.Zdej se pa dejmo naslajat mal ob rumenem Magnificu.
ODGOVORI
7 1
neodvisen
26. 10. 2025 18.32
+0
Če mene vprašaš, sploh ni treba priti v studio. Kot če_fur seti ni treba ukvarjati s politiko. Kot glasbenik si dober, Spomni koliko ti je dala Slovenija in če ti tu ni ok, potem poznaš rešitev.
ODGOVORI
2 2
NeXadileC
26. 10. 2025 18.32
+2
Magnifico, ne daj se smesti... 🙂👍
ODGOVORI
3 1
PegySue
26. 10. 2025 17.10
+0
Magnifico je.......CAR!
ODGOVORI
6 6
graf
26. 10. 2025 18.36
+1
bil je do takrat ko je podprl ljubljanskega šerifa , od takrat ga ne maram niti ne poslušam več njegove muske ...
ODGOVORI
5 4
