Magnifico pred oddajo Na žaru: Mogoče bom na sredini vstal in šel domov

Tistim, ki ga bodo 'žarili', ne rečemo gostje, ampak priloge, pravi Lado Bizovičar , glavna jed pa Magnifico , čigar kariera in delo sta dovolj tolsta, da bo cvrčalo. Priloge pa iz literarne, glasbene, duhovne sfere. "Magnificova družba je tako pisana, kot njegove srajce," nam je zaupal Lado.

Lado je Magnifica k sodelovanju že povabil. Ne enkrat ali dvakrat, večkrat. "Vsakič mu rečem, da je meni zadrega to. Da mi sploh ni smešno. Oni se vsi smejijo, jaz se pa počutim, kot da je z mano nekaj narobe," je pojasnil pevec in se pošalil, da ima Lada kljub vsemu zelo rad. "Počakaj do žara," mu je ob tem šaljivo povedal televizijski voditelj in komik.

Bomo videli. Lahko tudi v živo. Lado obljublja nepredvidljivo dvourno predstavo, in če prideš, "dobiš ekstra materiala, ki ga nihče drug ne vidi, ker je neprimeren za televizijo, ampak smešen za 'crknt'." Kakor komu, pravi Magnifico: "Jaz sem opazoval, kako so oni v zadregi pa se kar nekaj smejejo, kot kakšni bedaki. Jaz ne vem. Mogoče bom na sredini vstal in šel domov. Ali pa bom rekel, da moram na stranišče in me ne bo nazaj," se je pošalil glasbenik. V vsakem primeru Magnifico že vadi svoje reakcije.