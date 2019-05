Ples s prav posebnim ritmom, ki se ga boste z veseljem učili

Standardni ples, s katerim boste očarali partnerja, saj ima prav poseben ritem. Je pa to ples, ki skoraj zahteva rekvizite, kot sta cilider in palica za hojo. Maja in Tomaž bosta enega težjih plesov približala tudi vam.

Maja Geršakin Tomaž Šter vas tudi tokrat, kot vsako nedeljo do zdaj, naučila novega plesa. Tokrat sta se odločila naučiti standardni ples slowfox, ki slovi po svojem prav posebnem ritmu in korakih. Maja Geršak in Tomaž Šter v oblačilih Trgovine Leforma. FOTO: POP TV Je ples, ki naj bi se prvič pojavil okoli leta 1910, po letu 1920 pa je prevzel malce hitrejši ritem. Ples, ki ga pri nas po večini poznamo pod imenom slowfox, je znan tudi kot foxtrat, Angleži pa mu pravijo quickstep.