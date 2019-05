S partnerjem se naučita zabavnih korakov quickstepa

Kot vsako nedeljo, nas bosta Maja in Tomaž tudi ta teden naučila novega plesa. Tokrat je na vrsti že deseti in žal tudi zadnji ples, to je quickstep. Ples, ki od para zahteva kar nekaj kondicije.

Quickstep je lahkoten ples, za katerega je značilen osnovni korak - počasi, hitro, hitro, počasi. A, kot pravi plesalka Maja Geršak, je za uvod bolje, če je malo bolj sproščen. Kakšen uvod sta pripravila Maja in Tomaž Šter, si poglejte v videu. Za quickstep so značilni tudi poskoki, tekalni koraki in vrtenja. Je ples, ki od plesalca zahteva uklajenost in fizično moč ter kondicijo. Profesionalna plesalca Maja Geršak in Tomaž Šter v oblačilih Trgovine Leforma. FOTO: POP TV