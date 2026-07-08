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Lara Jevnikar
Lara Jevnikar
Olivija Vodovnik
Olivija Vodovnik
Sija Jugovic Perjet
Sija Jugovic Perjet
Vasja Hojs Rakič
Vasja Hojs Rakič
Vid Vovk
Vid Vovk
Mali šef Slovenije
O ŠOVU ŽIRANTA VODITELJ GLASOVANJE TEKMOVALCI
Mali šef Slovenije: znane so tudi uvrstitve od 3. do 6. mesta
Mali šef Slovenije

Mali šef Slovenije: znane so tudi uvrstitve od 3. do 6. mesta

Vid: Kuhanje je za vsakogar, ki ima veselje, idejo in malo potrpljenja
Mali šef Slovenije

Vid: Kuhanje je za vsakogar, ki ima veselje, idejo in malo potrpljenja

Vid je novi Mali šef Slovenije
Mali šef Slovenije

Vid je novi Mali šef Slovenije

V velikem finalu bosta kuhala Vid in Vasja
Mali šef Slovenije

V velikem finalu bosta kuhala Vid in Vasja

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli
Slovenija ima talent

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli

Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?
Kmetija

Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel
Kmetija

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale
Kmetija

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale

Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu
Kmetija

Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu

Vprašanje, ki je presenetilo celo žirantko Mojco Mali šef Slovenije

Vprašanje, ki je presenetilo celo žirantko Mojco

Vasja osupnil in osvojil vse možne zvezdice Mali šef Slovenije

Vasja osupnil in osvojil vse možne zvezdice

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V Mojčini kuhinji bo ustvarjal 11-letni Vasja Mali šef Slovenije

V Mojčini kuhinji bo ustvarjal 11-letni Vasja

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Za Laro največji izziv ni bilo kuhanje, temveč ... Mali šef Slovenije

Za Laro največji izziv ni bilo kuhanje, temveč ...

Lara pripravila omleto, kakršne verjetno še niste jedli Lara pripravila omleto, kakršne verjetno še niste jedli Lara pripravila omleto, kakršne verjetno še niste jedli Mali šef Slovenije

Lara pripravila omleto, kakršne verjetno še niste jedli

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Bo devetletna Lara prepričala Jorga in Mojco? Mali šef Slovenije

Bo devetletna Lara prepričala Jorga in Mojco?

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Odločila se je za pripravo poširanega jajca. Ji je uspelo? Mali šef Slovenije

Odločila se je za pripravo poširanega jajca. Ji je uspelo?

9-letna Sia z odličnim zdravim zajtrkom do devetih zvezdic 9-letna Sia z odličnim zdravim zajtrkom do devetih zvezdic 9-letna Sia z odličnim zdravim zajtrkom do devetih zvezdic Mali šef Slovenije

9-letna Sia z odličnim zdravim zajtrkom do devetih zvezdic

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V boj za čim več zvezdic se podaja 9-letna Sia Mali šef Slovenije

V boj za čim več zvezdic se podaja 9-letna Sia

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Ne boste verjeli, pri kom je Bor črpal navdih za svojo jed Mali šef Slovenije

Ne boste verjeli, pri kom je Bor črpal navdih za svojo jed

Trema in premalo soli sta Boru odnesli nekaj zvezdic Mali šef Slovenije

Trema in premalo soli sta Boru odnesli nekaj zvezdic

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Pripravila je tradicionalno jed iz nevsakdanje kombinacije živil Mali šef Slovenije

Pripravila je tradicionalno jed iz nevsakdanje kombinacije živil

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Zastoji 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, območje zastojev, zamuda: 3 min, dolžina: 4 km in 200 m.
Ovire 24ur.com
A5, Maribor - Pince, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, okvara vozila, zaprt vozni pas.
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