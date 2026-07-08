43 milijonov evrov? Koliko so po razhodu zahtevale ali prejele partnerice športnih zvezdnikov

Ob redni službi zasluži še 866 evrov na mesec: začelo se je povsem po naključju

Tudi 400.000 evrov pogosto ni več dovolj za nakup stanovanja

Ko imajo dovolj, preprosto odidejo: to znamenje najpogosteje da odpoved