10-letna Olivija presenetila z okusnim grenadirmaršom

Komaj 10-letna Olivija Vodovnik je ob prijavi poslala dva recepta – enega za zajtrk in enega za kosilo. Mojco je navdušil predvsem slednji in Olivija je tako dobila posebno nalogo: v Mojčini kuhinji bo pripravljala grenadirmarš. Ob vstopu v profesionalno kuhinjo chefinje Mojce Trnovec je Olivija ostala odprtih ust. "Kuhinja je ogromna, ima veliko lepih stvari, pa tudi zahtevnih," je ugotavljala. Mojca ji je zaželela, da se v njej počuti kot doma. 30 minut je začelo teči. Olivija si je pripravila osnovne sestavine – krompir, testenine, čebulo, mleto rdečo papriko ... in hitro razložila, kaj bo počela.

Zagodel ji jo je mlinček

Olivija se je spretno vihtela po kuhinji, si ogledovala mlinček za poper, nato pa ga narobe odvila in v jed se ji je vsulo popra. A male kuharice to ni spravilo s tira. Hitro je zbrala misli in naredila vse, kar je lahko, da je rešila jed. "Olivija zna zelo dobro in hitro odreagirati," je dogodek pokomentirala Mojca. Olivija je nadaljevala s pripravo grenadirmarša, nenadoma pa je Sašo začel odštevati še zadnjih 10 sekund. Ni je zmedlo. Uspešno in pravočasno je postavila jed na krožnik. "Jedi ne bi spremenila nič," je bila zadovoljna, nato pa dodala, da bi morda morala biti le malenkost bolj natančna.

Sašo je Olivijo med kuhanjem presenetil s posnetkom prijateljic.

Žirant Jorg Zupan je poskusil jed, ki ga je spomnila na otroštvo. Grenadrirmarš mu je bil všeč, dodal pa je, da bi lahko jed imela še kanček več popra. "Je pa to taka jed ..." je začel stavek in iskal ustrezno besedo, s katero bi jo opisal. "Konkretna," je z nasmeškom stavek dopolnila Olivija in Jorg je potrdil, da je prav to beseda, ki jo je iskal.

Chefinja Mojca pripravi svojo različico

Olivija je morala še malenkost počakati na zvezdice. Najprej je bila namreč na vrsti Mojčina nadgradnja Olivijine jedi. Mojca je izbrala nekaj jabolk za pripravo čežane, testenine - valvice, vanilijev sladkor ... in se odpravila v kuhinjo. Lotila se je priprave rebovta, jedi iz njenega kraja. Pripravila je čežano iz jabolk, masla, cimeta, nato 'pretenstala' valvice in jih prelila s čežano. Olivija je bila nad končnim rezultatom navdušena in pokomentirala: "Sto tisoč zvezdic bi ji dala!"

Olivijo je Mojčin rebovt navdušil.

Žiranta ocenita jed Nastopil je čas za zvezdice. Jorgu je pri grenadirmaršu manjkalo nekaj sočnosti in Oliviji je podelil tri zvezdice. "Ti si se vseeno potrudila in predstavila tradicijo tvojega kraja, za katero je lepo, da jo spoštujemo, bi jo pa morala malo nadgraditi. Od mene dobiš štiri zvezdice," je dodala Mojca. "Mali šef je oddaja, ki uči, nadgrajuje in letošnja sezona sploh teži k temu," je razložila. Olivija je bila zadovoljna z ocenami, Mojca pa je dodala, da jo v prihodnosti vidi v slaščičarstvu ali kakšni vodilni vlogi.

Olivija je tako zbrala skupno 7 zvezdic, Vid, ki je kuhal v prejšnji oddaji, pa jih ima 10. Dvema od šestih mladih kuharjev, ki bosta zbrala največ zvezdic, se bo uspelo uvrstiti v finale, kjer se bosta spopadla za častni naziv Mali šef Slovenije in denarno nagrado 10.000 evrov, ki jih dobi šola zmagovalca. Preden izvemo, katera dva junaka bosta prejela najvišji nagradi, pa nas čakajo še štiri mojstrovine izpod rok malih kuharjev.

Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov

Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije: mala mal'ca! na POP TV in glasujte! Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef na računu prejmete kodo za glasovanje. Z njo TUKAJ glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Šolarji, ki tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije: mala mal'ca!, bodo s prvimi dvemi mesti, ki ju določita žiranta, svojim šolam prinesli zmagovalne donacije, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov. Zato glasujte in pomagajte mednje razdeliti skupaj 30.000 evrov. Še več zanimivosti o naših letošnjih malih velikih kuharjih lahko izveste TUKAJ. Oddaje Mali šef Slovenije: mala mal'ca! si lahko pogledate tudi na VOYO. Glasovanje poteka od 12. 5. 2025 do 23. 6. 2025.