11-letnica razkrila kuharski trik, ki bo razveselil otroke in starše

Jan in Nik proti Maši in Martinu

V drugem krogu šova Mali šef Slovenije se bodo spopadli poraženci prvega kroga. Štirje pari se bodo tako potegovali za dve mesti v polfinalu. Kot prva se bosta pomerila par iz OŠ Cirila Kosmača v Piranu, Maša Oder Kristan in Martin Peter Škraba , ter par iz OŠ Pod Goro Slovenske Konjice, Jan Fjavž in Nik Šloser .

A preden se podajo v boj, smo preverili, kako so sploh pristali v kuhinji Malega šefa in kaj bi spremenili, če bi lahko zavrteli čas nazaj in še enkrat nastopili v prvem krogu tekmovanja.

Med Janom in Nikom je bilo v prvem krogu kar nekaj napetosti, a sta sicer dobra prijatelja. Kot sta zaupala, se je v oddajo Jan prijavil prvi, nato pa prepričal še Nika. "Jej, prvi sem se prijavil!"se je še enkrat pohvalil Jan. "Ampak nisem te prav prepričal .. Vprašal sem te, če rad kuhaš. In če sploh znaš kuhat …." je pojasnil. "In potem sva se prijavila na šov in začela kuhati skupaj," je dodal Nik.

Pri Maši in Martinu je zgodba nekoliko drugačna – oba sta se prijavila sama, vsak s svojim prijateljem. Ker se njuna prijatelja nista uvrstila v naslednji krog, so združili njiju. "Fajn je kuhat skupaj, našla sem novega prijatelja," je povedala Maša. "No, v bistvu je včasih malo tečna," se je pošalil Martin. "Pač … saj veste, kakšne so punce. Drugače je pa zabavno."

Prva jed, ki sta se jo naučila pripraviti, je, kot pravi Martin, čokolino. "Jaz ga imam še vedno rad, z mrzlim mlekom," je zaupal, Maša pa pravi, da ga zdaj ne je več. A oba se strinjata: "Biti mora tako gost, da žlica stoji pokonci!" "Ja, drugače je taka … driskica … biti mora pa tak lep drekec," se je pošalila Maša.