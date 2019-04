15 minut pred koncem izziva jima je šlo vse narobe

Pia Kump in Žiga Kastelic , ki sicer obiskujeta isto šolo, sta se spoznala med snemanjem oddaje. Imata veliko skupnih lastnosti, med drugim oba rada hodita v šolo in se učita, bereta, kuhata in sta oba tudi predsednika svojih razredov.

Za drugi kuhinjski pult sta stopila Luka Banko in Marcel Kos . Oba igrata nogomet, ne marata brati, sicer pa ju zanimajo precej različne stvar. Marcel je štiri leta mlajši, a to ne predstavlja ovire – dobro sodelujeta in se v kuhinji, kot pravita, zelo zabavata.

V prvem izzivu 'A obvladaš?' morajo mali šefi na slepo oceniti količine 10 različnih sestavin. Za odmerjanje vsake izmed sestavin imajo na voljo po 30 sekund, pomagati pa si smejo le z žlico, na embalažah pa količine niso zapisane. Točko dobi par, ki se bolj približa določeni količini."Ustrašil sem se tega izziva, ker nisem preveč dober v merjenju na oko," je pred izzivom priznal Luka. Prva sestavina je prosena kaša, in sicer 300 gramov. "Najbrž je cela škatlica 200 gramov, ena in pol pa potem 300 gramov,"predvideva Pia. Luka in Marcel sta na oko odmerila 74 gramov, Žiga in Pia pa 223 gramov in prislužila sta prvo točko.

Naslednja sestavina, ki so jo morali odmeriti, je bilo 2,5 dl soka. Žiga in Pia sta ubrala podobno taktiko – predvidevala, kolikšna je količina v embalaži in približno odmerila. Odmerila sta točno, Luka in Marcel pa 2 dl in izgubila tudi to priložnost za točko. 80 g masla sta oba para odmerila do grama enako: 168 g Luka in Marcel ter 168 g Žiga in Pia. Oba para sta prislužila točko. Kaj pa 220 g oliv? "Približno 3-4 grame tehta oliva", je povedal Žiga in izračunal, da bi jih morala s Pio v skodelico naložiti okoli 40. A tokrat sta se bolje odrezala Luka in Marcel, ki sta odmerila 207 g, Žiga in Pia pa sta odmerila 289 g oliv. 80 g olja je bil večji izziv, saj se olje redko odmerja v gramih. "Pri tem greš lahko samo na oko,"je pripomnil Marcel. Žiga in Pia sta odmerila 107 g, Luka in Marcel pa sta bila manj natančna.

Naslednja sestavina je bila 350 g moke. Pia in Žiga sta odmerila 356 g, Luka in Marcel 323 g. Zimske salame so morali odrezati 145 g. Luka in Marcel sta odrezala 156 g in Žiga in Pia 181 g. Ste kdaj poskusili nasuti 3 grame popra? Luka in Marcel sta odmerila 1 g, Žiga in Pia pa še manj grama. Naslednja sestavina je bila 1,5 kg jabolk. Luka in Marcel 1670 g, Pia in Žiga pa 1339 g.

Žiga in Pia sta skupno zbrala več točk in zmagala v tem izzivu ter si priborila pomoč enega izmed žirantov, ki jima med glavnim izzivom lahko pomaga dvakrat – enkrat z nasvetom in enkrat z rokami.