5 minut pred koncem bo šlo vse narobe

V prvi polfinalni oddaji že šeste sezone šova Mali šef Slovenije se bodo pomerila štiri nadarjena dekleta in dobili bomo prvi par, ki bo šel v mini finale. Ema in Ula bosta predstavljali OŠ Polzela , v drugi kuhinji pa bosta Ema in Lavina iz OŠ Trnovo , ki sta s prvo jedjo prikuhale kar 15 zvezdic.

Spretna dekleta bodo morala v pičlih 60 sekundah pripraviti obrok, ki bo moral biti sestavljen iz tretjine hidratov, tretjine beljakovin in tretjine vlaknin, hkrati pa bo to moral biti obrok, ki bi si ga lahko nekdo s seboj odnesel recimo v službo (t. i. prep meal).

Bo dekletom uspelo v omejenem času pred žirante dostaviti krožnike? Kateri par bo uspešnejši?