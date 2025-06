9-letna Sia z odličnim zdravim zajtrkom do devetih zvezdic

Sia Jugovic Perjet obiskuje 4. razred podružnične šole Ihan. Ob prijavi je, tako kot njeni tekmeci, poslala recepta za zajtrk in kosilo. V svojo profesionalno kuhinjo jo je povabila Mojca Trnovec , ki je odločila, naj v oddaji pripravi zajtrk, Vanj je namreč vključila "take energične stvari" , kot je sestavine opisala Mojca.

Sia je dodala, da je v zajtrk vključila številne sveže zdrave sestavine, ogljikove hidrate in beljakovine, zaradi česar meni, da gre za zdrav zajtrk: avokado, limeto, papriko, dimljen losos in jajce. Zdaj je morala svojo jed le še pripraviti tako, da bo z njo navdušila žiranta.

Najprej se je lotila avokadovega namaza – pretlačila je avokado in dodala papriko ter namaz postavila v hladilnik. Nato je odrezala kos kruha, ga obložila z namazom in nanj položila še rezino lososa. Nazadnje se je lotila poširanja jajčka.

Vse je teklo kot po maslu in še pred iztekom časa je jed postavila na krožnik. Žiranta Mojca in Jorg Zupan sta poskusila, kaj je pripravila. "O, bravo," je komentiral Jorg, navdušen, ko se je rumenjak lepo razlil, ko je zarezal v jajce. Tudi Mojca je bila navdušena nad pripravljeno jedjo. "Lepo je začinjeno, avokado, lepo se čuti kislina, losos ... ravno prav slano," je še dodal Jorg. Mojco je očarala tudi Siina natančnost pri kuhanju.

Žiranta ocenita jed

"Danes si pripravila super in zdrav zajtrk. Mogoče sem pričakoval malo več izvirnosti, da bi pokazala nekaj sebe. Zato od mene dobiš štiri zvezdice," je pokomentiral Jorg. Mojca je bila navdušena nad izvedbo, pa ker je pokazala tudi nekaj poznavanja kuharskih tehnik. Podelila ji je pet zvezdic. Sia je skupaj izbrala kar devet zvezdic in si tako ustvarila velike možnosti za uvrstitev v finale.

Mali kuharji, ki so kuhali doslej, so zbrali: Bor in Olivija po 7 zvezdic, Vid pa 10. Dvema od šestih mladih kuharjev, ki bosta zbrala največ zvezdic, se bo uspelo uvrstiti v finale, kjer se bosta spopadla za častni naziv Mali šef Slovenije in denarno nagrado 10.000 evrov, ki jih dobi šola zmagovalca. Preden izvemo, katera dva junaka bosta prejela najvišji nagradi, pa bomo videli, kako se bosta predstavila še dva mala kuharja.