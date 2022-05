Alex in Tim osvojeni denar namenila širitvi gospodinjske učilnice

Dobili smo že četrta zmagovalca Malega šefa Slovenije. To sta Alex in Tim iz OŠ Benedikt. Žirante sta prepričala z vrhunskimi jedmi, z osvojeno nagrado pa želita šoli pomagati pri obnovi gospodinjske učilnice.

Alex in Tim iz OŠ Benedikt sta osvojila naziv Mala šefa Slovenije. Čeprav sta v oddajo prišla brez pričakovanj, sta dokazala, da sta iz pravega testa. Premagala sta številne ovire na poti do zmage in še vedno ne moreta verjeti, da sta osvojila glavno denarno nagrado, ki jo podarja Mercator.

icon-expand Alex in Tim sta slavila v 4. sezoni Malega šefa Slovenije. FOTO: POP TV

"Nisva pričakovala, da se bova sploh uvrstila v oddajo pred kamerami. Mislila sva, da nimava dovolj znanja, a sva dokazala, da sva sposobna. Prav tako sva se med oddajo ogromno naučila," sta povedala ob razglasitvi zmage. Ob tem sta poudarila, da je pred kamerami drugačno kuhanje kot doma, ko si sproščen in si lahko privoščiš napake: "Ampak to nama ni bila ovira. Nadgrajevala sva svoje znanje in popravila, kar sva naredila narobe in to je recept za zmago."

Svoj glas lahko še vedno oddate TUKAJ!

Hvaležna sta za novo izkušnjo, ki si jo bosta z veseljem zapomnila za vse življenje. To pa je šele začetek, pravita prijatelja: "Ogromno sva doživela v tem času in ta izkušnja nama bo zagotovo pomagala pri nadaljjni kuharski karieri. Spoznala sva dobre prijatelje in hvaležna sva celotni ekipi za doživetje."

icon-expand Veselje se je nadaljevalo tudi po končani oddaji. FOTO: POP TV

Upata, da bodo njuni sošolci veseli glavne nagrade 10.000 evrov, ki sta jo priborila svoji šoli. "Upava na obnovo in širitev gospodinjske učilnice, v kolikor pa ostalo še kaj denarja, pa želiva učencem uresničiti skrito željo in to je terasa," se strinjata Alex in Tim.

Vsem osnovnošolcem, ki imajo željo, da bi se prijavili v oddajo, vendar jim primanjkuje nekaj spodbude, pa sporočana, naj ne odlašajo in se čim prej prijavijo ter uresničijo svoje sanje. "Fenomenalna izkušnja, ne bo vam žal. Spoznali boste veliko novih prijateljev, hkrati pa boste nadgradili svoje znanje." Fanta se želita še naprej izobraževati v gostinski smeri, Timova dolgoročna želja pa je, da nekoč odpre tudi svojo restavracijo.

icon-expand Pokal sta po razglasitvi rezultatov dvignila visoko v zrak. FOTO: POP TV

Glasovanja še ni konec Na uvrstitev od 5. do 8. mesta lahko s svojim glasom vplivate tudi vi. Glasovanje se zaključi v ponedeljek (danes) ob polnoči, zato hitro oddajte svoj glas TUKAJ! Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO .