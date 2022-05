Alex in Tim visoko dvignila zmagovalni pokal Mali šef Slovenije

Za vstop v superfinale sta s še enim kuhanjem morala prepričati sodnike dva kuharska para Blažka in Vid iz OŠ Draga Bajca Vipava in Simon in Nejc iz OŠ Šenčur. Kuharska para sta se med seboj že pomerila in takrat sta slavila Simon in Nejc, zato sta imela brat in sestra še dodatno motivacijo za zmago in uvrstitev v superfinale.

Tekmovalci so morali poustvariti že pripravljene male prigrizke. Med kuhanjem so se sprva morali izmenjevati, zato sta bili pomembni natančnost in hitrost. Med kuhanjem je bilo čutiti precej napetosti, ker gre vendarle za vstopnico za superfinale. Tekmovalci so se zavedali, da bodo odločale podrobnosti.

Blažka in Vid sta končala še pred potekom časa, Simon in Nejc pa sta lovila zadnje sekunde. Prijatelja sta imela kar nekaj težav pri zadnjih detajlih in v kuhinji je bilo slišati kar nekaj napetih vzklikov. Strinjala sta se, da ju lahko reši samo napaka nasprotnikov.

Jorg je podrobno pogledal kreacije dveh prijateljev Simona in Nejca. Žiranti so videli, da sta vključila vse komponente, zato bodo odločali detajli.

Žiranti so se v en glas odločili, da sta se v superfinale uvrstila brat in sestra Vid in Blažka, ki sta bila bolj pozorna na detajle

Pripravljeni krožniki Blažke in Vida so čakali na ocenjevanje žirantov, ki so prešteli vse komponente in vse je bilo kot pri predpripravljenih jedeh. Navdušeni so bili nad krhkostjo čipke, zmotil jih je samo umazan kozarec pri pudingu.

Dobrodošli v superfinalu!

Pa smo prišli do kuhanja, ki ga čakamo že celo sezono! Tim in Alex iz OŠ Benedikt proti Blažki in Vidu iz OŠ Draga Bajca Vipava . V 4. sezoni smo doživeli ogromno, prvič so tekmovalci kolesarili v studiu in prvič se žiranti niso mogli odločiti med jedmi, zato so naprej poslali oba kuharska para.

Alex in Tim bi z nagrado pomagala svoji šoli pri širitvi in obnovi gospodinjske kuhinje in teraso, Blažka in Vid pa želita sošolcem omogočiti nakup klimatskega sistema.

Poustvarili trihodni meni žirantov

Tekmovalci so morali pripraviti trihodni meni, ki so ga vnaprej že pripravili žiranti. Sestavina, ki je bila osrednja nit finalnega kuhanja, je buča. Jorg je pripravil predjed, ki jo kuha tudi v svoji restavraciji. Tekmovalci bodo morali pravilno uporabiti vse začimbe in načine priprave komponent. Mojca je pripravila glavno jed, izhajala pa je iz tradicionalnega krožnika, kjer je v središču maslenka skupaj z dimljeno postrvjo in dvema omakama iz hrena in dimljene postrvi. Gregor je pripravil sladico iz buče, kjer pa sta najbolj pomembna receptura in pravilno zaporedje.