Babice v studiu Malega šefa: Njihov smisel za humor vas bo navdušil

Še dober teden nas loči do velikonočno obarvanih obloženih miz, na katerih seveda ne sme manjkati potička. Pripravljali jo bodo tudi v tokratni oddaji Mali šef Slovenije, le da v nekoliko drugačni izvedbi - morda dobite kakšno novo idejo! Mali šefi bodo poskrbeli, da se vam bodo ob koncu oddaje cedile sline, njihove babice pa za veliko dozo smeha.

Babice znajo vedno poskrbeti za prijetno vzdušje. Kot kaže, ne le doma, ampak tudi v studiu Malega šefa Slovenije. V nocojšnji oddaji si bodo privoščile Saša Stareta in razveselile svoje vnuke. Majhen vpogled v to, kaj čaka Saša, si lahko ogledate v spodnjem videu, za celo 'porcijo' smeha pa ne zamudite vrhunske kuharske zabave nocoj ob 18h na POP TV!

V polfinalu oddaje Mali šef Slovenija je sicer še eno prosto mesto in tokrat nas čaka boj med prav posebnima paroma. Spoznajte ju! Bosta na zadnji stolček sedla PrekmurcaVika in Miha iz OŠ Turnišče ali Kamničana Aljaž in Katarina iz OŠ Marije Vere? Za koga bo potica manj trd oreh?

Miha in Vika 13-letni Miha Horvat iz Osnovne šole Turnišče je bil takoj, ko so se odprle prijave za Malega šefa, odločen, da bo nastopil v oddaji. Dolgo je iskal nekoga, ki bi se podal z njim na to pot, a bolj kot ne neuspešno. Naposled se je kar 'od nikoder' prikazala 12-letna Vika Magdič,ga vprašala, ali se je res prijavil v šov in se mu pridružila na tej poti. Začela sta se družiti, skupaj kuhati in kot pravita, sta zdaj drug nad drugim navdušena in pripravljena na zmago. Denar, ki ga vsem parom podarja Mercator, znesek pa je odvisen od uvrstitve para v šovu, bi njuna šola namenila za obnovo tehnične učilnice, za garderobne omarice in ozvočenje šole.

Aljaž in Katarina 10-letna Katarina Krajnc in 14-letni Aljaž Juntes, ki obiskujeta Osnovno šolo Marije Vere, sta najboljša prijatelja. Ko so si njuni starši začeli posojati hrano za pse, sta se spoprijateljila in med njima se je stkala posebna vez. Skupni jezik sta našla tudi v kuhinji. Aljaž ima motnjo ADHD, zaradi katere je zelo težko pri miru, a ne dovoli, da bi mu prekrižala pot do ciljev, ki si jih zastavi. Katarina ga sprejema takšnega, kot je. Pravi, da je njegova motnja prav nič ne moti, ker je odličen prijatelj in si želi, da bi tudi drugi nanj tako gledali. Aljaž bi z nastopom v šovu rad dokazal, da je tudi z motnjo, kakršno ima on, mogoče doseči cilj, čeprav pot morda ni najlažja. Denar, ki ga bosta prikuhala, bi šola porabila za nadgradnjo učilnice na prostem, za adaptacijo gospodinjske učilnice in za nakup kinetičnih miz in stolov.