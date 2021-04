Bine očaran: Imaš potencial za dobrega kuharja!

Znana sta že druga finalista šova Mali šef Slovenije. Stopničko bliže najvišji denarni donaciji v višini kar 10 tisoč evrov, ki jo bo šoli zmagovalnega para podelil Mercator, sta simpatična prijatelja Janez in Žan! Boj za zmago proti Aljažu in Katarini ni bil preprost, a vseeno sta pokazala nekaj več in si prislužila kompliment Bineta Volčiča, ki ga zlepa ne bosta pozabila.

icon-expand Bine je bil očaran nad lazanjo FOTO: POP TV

Tokrat so se za mesto v finalu potegovali Žan Kern in Janez Zibelnik iz OŠ Matije Valjavca Preddvor ter Aljaž Juntes in Katarina Krajnc iz OŠ Marije Vere iz Kamnika. Žan in Janez sta se v polfinale uvrstila s 14 zvezdicami, tokrat pa sta se v boj podala odločena, da bosta zmagala: "Danes bova to eno zvezdico od petnajstih dobila!" Njuna nasprotnika sta se v polfinale tako kot Žan in Janez uvrstila s 14 zvezdicami, a ju je, kot je povedala Katarina, vseeno rahlo grabila trema. Poširana jajčka Tehnični izziv je določila Mojca in mali šefi so morali pripraviti čim več pravilno pripravljenih poširanih jajc: beljak mora biti pri pravilno pripravljenem poširanem jajcu zakrknjen in čvrst, rumenjak pa tekoč. Postopek je tak, da mora voda zavreti, nato pa se v vodo doda sol in pomeša, da se ustvari nekakšen vrtinec. V nastali vrtinec se ubije jajce. Beljak na hitro zakrkne, koliko časa mora jajce ostati v vodi, pa mora oceniti kuhar.

Oba para sta se trudila, a ni bilo enostavno. Ob koncu izziva sta oba para pripravila po 5 jajčk, a so bila jajca Janeza in Žana malenkost bolje pripravljena. Pet popolnih poširanih jajc jima je prineslo prednost v glavnem izzivu: izbrala sta 'roko žiranta' – Jorga. "Pesast izziv" Pred začetkom drugega izziva se je tekmovalcem in žirantom v studiu pridružil Bine Volčič.

V glavnem izzivu so morali mali kuharji pripraviti lazanjo iz za lazanjo precej nenavadne sestavine – rdeče pese. "Rdeča pesa je ena taka lepa zelenjava, ki je za mene večplastna," je povedal Bine Volčič. "Lahko jo pečeš kot meso, lahko v ovitku, lahko jo uporabiš tudi v sladici. In je tako posebna sestavina, da jo ima še Jorg na roki."

Oba para sta nabrala sestavine in začela s pripravo jedi. Aljažu in Katarini je delo hitreje steklo in Janez in Žan sta zato že takoj na začetku poklicala na pomoč Jorga. Prosila sta ga, naj očisti peso, češ da je delo zamudno. "Tresejo se mi roke, ker mi gleda Bine pod roke," se je pošalil Jorg, a vseeno hitro pomagal fantoma.

Izjemne kombinacije Aljaž in Katarina sta peso kombinirala z jagenjčkom. Janez in Žan sta ubrala drugačen način, kako v lazanjo vključiti peso. Najprej sta jo nastrgala, jo podušila in v kombinaciji s kozjim sirom dodajala med plasti. "Ti samo valjaj, valjaj, valjaj in moko dodajaj," je svetoval Bine, ki je s svojo prijaznostjo očaral Katarino: "Bine je car!" je bila navdušena. Na drugi strani sta bila Janez in Žan v manjši zamudi. Do njiju je pristopil Sašo, a se nista pustila motiti; odgnala sta ga, češ da nimata časa za pogovarjanje, in ga presenetila z vprašanjem, zakaj sploh hoče toliko pozornosti. "Ne vem, ker je kot otrok nisem imel," je v šali odvrnil Sašo.

20 minut pred koncem so bile lazanje v pečici. Oba para sta bila navdušena, ker jima je uspelo. Od samozavesti je kar špricalo. "Midva greva v finale!" sta 'špiknila' Žan in Janez. "Sanjajta, v finale greva midva," jima je vrnila Katarina. "100-procentno, da greva," je pristavil Aljaž, Žan pa dodal, da bosta Katarina in Aljaž ponoči sanjala njiju z Janezom. 5 minut pred koncem. Katarina je za Jorga pripravila presenečenje – limonado. "Zadnjič je bilo menda preveč limone v najini obari, danes sva ti jo pripravila, da se malo osvežiš," je pojasnila Katarina. Trenutek resnice

icon-expand Gorenjska lazanja zmagovalcev Janeza in Žana.

Mali kuharji so lazanje postavili pred žirante. Prva sta svojo jed na mizo postavila Žan in Janez. "Lazanja je pečena in okusna," je pohvalil Jorg. "Zelo dobro,"je dodala Mojca. "Če bi doma pripravili tako lazanjo s peso, bi jo začeli jesti vsi otroci." Naslednji je lazanjo poskusil Uroš: "Lazanja je sočna, čutim dobro peso in dobro meso. Čestitam." Zadnji je poskusil še gost – Bine Volčič. "Ne morem verjeti, kako lahko dva taka pikca pripravita tako bogato veliko lazanjo. Všeč mi je harmonija, krasen bešamel, sočen, dober … to je to, kar mora lazanja imeti," je komentiral. "Ti imaš potencial za biti dober kuhar," je Bine pohvalil Janeza. "Ti pa imaš ves potencial za biti dober kmet," je besede namenil Žanu, ki se je komentarja zelo razveselil. "In vidva se držita skupaj." Fanta sta se komentarjev več kot razveselila.

icon-expand Aljaž in Katarina preverjata, ali vse poteka po načrtu.

Nato sta lazanjo pred žirante postavila še Aljaž in Katarina. Eno plast sta pripravila z rdečo peso, eno z jagenjčkom in tretjo z gorgonzolo in pršutom. Jorg je poskusil prvi. "Malenkost je suha, manjka ji malo bešamela," je komentiral. Podobnega mnenja je bila Mojca. Pogrešala je ščepec soli in nekaj več detajlov. "Ni čisto sočna, je pa izredno okusna," je pokomentiral Uroš. Bine Volčič je bil navdušen nad kombinacijo jagenjčka, gorgonzole in pese. "Če jim je premalo sočno, naj kozarec vode zraven popijejo!" se je pošalil in dodal, da je bila njemu lazanja zelo dobra. Njegovo mnenje ni vplivalo na oceno. "A se vi zavedate, da ste v samo eni uri pripravili lazanjo, od testa naprej. Dostavili ste izdelek, na katerega ste lahko ponosni, mi smo pa na vas še bolj," ni mogel navdušenja nad otroki skriti Uroš. Kaj pa zvezdice? Janez in Žan: Uroš 5, Mojca 5 in Jorg 5 – skupaj 15 zvezdic. Aljaž in Katarina: Uroš: 5, Mojca 4 in Jorg 4 – skupaj 13 zvezdic. Janez in Žan sta postala druga finalista in s seboj neseta izjemno popotnico – vsek 15 zvezdic. V finalu se bosta borila za najvišjo denarno donacijo. Medtem ko o prvih treh mestih odločajo žiranti, je uvrstitev preostalih parov odvisna od vaših glasov, dragi bralci in bralke ter gledalci in gledalke. Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov! V oddaji Mali šef Slovenije ni poražencev! Kot omenjeno, o prvih treh najvišjih donacijah odločajo žiranti, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov.