Bo devetletna Lara prepričala Jorga in Mojco?

Lara Jevnikar ob večerih rada z babico igra remi, sicer pa trenira gimnastiko, rada jaha, rola – in seveda kuha. Simpatična devetletnica, ki obiskuje OŠ Stična, Podružnična šola Višnja Gora, najraje kuha s svojo babico, ki je tudi njen kuharski vzornik. "Z njo najraje delam potico, pomarančni biskvit ali sadni kruh," pravi. Kuha najraje za svojo družino in še posebej za svoji mlajši sestrici. Najraje jima pripravi jabolčno omleto ali navadne palačinke.

Oddaja Mali šef: mala mal'ca je na sporedu vsako nedeljo ob 18.40 na POP TV.

Kot dodaja, pri kuhanju najraje uporablja gambere in parmezan. Bosta tudi njena recepta za zajtrk in kosilo povezana s tema dvema sestavinama? Kateri od receptov bo bolj navdušil žiranta Jorga in žirantko Mojco Trnovec? Jorg bo pripravil še nadgradnjo Larinega recepta. Bo Lari všeč? In še – bo Lara zbrala dovolj zvezdic za uvrstitev v finale?