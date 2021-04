Boj za mesto v polfinalu otežil Sašo, ki je razbil krožnik

Gabriel in Emanuel Feguš iz OŠ Videm, podružnica Leskovec, sta bila že ob začetku oddaje odločena, da jima bo tokrat uspelo in ne bosta ponavljala napake iz pretekle oddaje, ko sta premalo izkoristila pomoč žiranta. Agata Čepelnik in Neja Frelih Oblakiz OŠ Ivana Groharja Škofja Loka sta v prejšnji oddaji brez polfinala ostali zaradi premalo soljene prosene kaše. "Danes sva odločnejši in bova zmagali!"sta se borbeno naravnano podali v boj za zmago. Že ob začetku oddaje je bilo tako jasno, da se bo odvijal napet boj, a sreča je bila na strani fantov, ki sta si izborila stolček v polfinalu.

Prvi izziv tokrat 'Ugani, kaj ješ'

Mali šefi so si čez oči nadeli preveze. Eden je moral na slepo poskusiti jed in jo opisati drugemu, ki je imel prav tako prevezane oči. Tisti, ki so jedi pokušali, pri opisovanju niso smeli omeniti ne imena in niti samega korena imena jedi. Otroci so se trudili na vse pretege, ugibanje pa ni šlo ravno gladko. Ob izteku časa je zapiskala ura in para sta bila izenačena. Zato je male kuharje čakal še dodaten izziv – pokušanje še ene jedi. Fantoma je šla malce bolje in sta hitreje ugotovila, da gre za mesni burek. Mala zmaga je bila v njunih rokah in izborila sta si prednost – dodatnih 5 minut za kuhanje.

Glavni izziv otežil Sašo, ki je razbil krožnik