Boj za zadnje mesto v finalu bo napet

"Preden sva šla pred kamere, sva bila živčna. Pritisk so časovne omejitve, v eni uri je težko vse narediti," priznava Nik Šloser, ki obiskuje OŠ Pod Goro Slovenske Konjice in v šovu Mali šef Slovenije kuha skupaj z Janom Fijavžem, ki je prepričan, da je prav to, da kuhata v paru, velika prednost. "V paru je lažje kuhati. Lahko si pomagaš. Če se ti kaj naredi, je drugi zraven, ki ti pomaga. In še vse je prej narejeno,"pravi. A Nik vidi tudi temno plat kuhanja v dvoje."So tudi slabe strani. Zaradi napake enega lahko vse propade."