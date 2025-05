Ne boste verjeli, pri kom je Bor črpal navdih za svojo jed

OGLAS

Ko je Bor Jerman vstopil v profesionalno kuhinjo chefa Jorga Zupana, so se mu iskrivo zasvetile oči. Priznal je, da prvič stoji v takšnem prostoru in da si ga je predstavljal malce drugače. Mislil je, da bo prostor nekoliko večji ter da bo imel na voljo manj pripomočkov. A za raziskovanje prostora ni bilo ravno veliko časa, saj je imel Bor le 30 minut časa, da pripravi kosilo, recept za katerega je poslal ob prijavi na tekmovanje. Za osnovo je izbral precej enostavne sestavine: piščančje prsi, grah, kuskus in meto. Toda, kot je poudaril mentor Jorg, gre pri pripravi te jedi lahko hitro kaj narobe. Bor se je izkazal kot izjemno suveren tekmovalec. Čeprav šteje komaj 12 let, je s kirurško natančnostjo filiral piščančje prsi in se pogumno lotil priprave grahovega pesta z limono in meto. Fokus pri kuhanju mu je pomagala ohranjati želja, da navduši žiranta in svoji šoli zagotovi najvišjo Mercatorjevo donacijo, 10.000 evrov! S tem zneskom bi namreč nakupili igrala in didaktične pripomočke ter pomagali učencem iz socialno šibkejših družin.

Bor Jerman, Mali šef Slovenije FOTO: POP TV icon-expand

Finančna podpora za nakup pripomočkov ali osvežitev prostorov šole

Mercator bo tudi letos med osnovne šole sodelujočih otrok razdelil 30 tisoč evrov , namenjenih nakupu pripomočkov ali osvežitvi prostorov šole. O tem, kako bodo razporejeni zneski donacij, pa odločate tudi vi! Prvi dve uvrščeni osnovni šoli bosta mesto namreč zasedli po oceni žirantov TV oddaje, preostale šole pa se bodo potegovale za preostale donacije od tretjega do šestega mesta - glede na prejeto število glasov kupcev.

Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef v Mercatorju na računu prejmete unikatno kodo za glasovanje. Z njo lahko na malisef.mercator.si ali v aplikaciji Moj M do 23.6.2025 glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas za posamezni par. Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije: mala mal'ca, vsako nedeljo na POP TV, in glasujte za svoja favorita!

Njegovi šibki točki sta cvetačna juha in ocvrta hrana

Bor je navdih za svojo jed dobil pri slovitem kuharju Jamieju Oliverju, čeprav mu osebno največji vzor v kuhinji predstavljata slovenska chefa Bruno Šulman in Luka Jezeršek. Kot je povedal, uživa tako v kuhanju, kot preizkušanju jedi. Njegova strast so juhe, med katerimi ima najraje cvetačno, prav tako obožuje ocvrto hrano: pohanega piščanca, pohane malancane ter pohane čebulne obročke. Doma se Bor najbolj razveseli, ko mu dedek pripravi rezance z bogovsko omako, mama pa paradižnikovo juho, sam pa največkrat pripravi testenine, njoke in raviole. Pri sladicah tokratni mali šef prisega na sladoled: obožuje sladoledno torto in malinin sorbet. Poleg kuhanja obožuje tudi nogomet, kar mu je prišlo še kako prav pri spretnem sukanju med ponvami in lonci.

Mojca očarana nad grahovim pestom, toda ...

Kljub izjemni natančnosti in neizmerni ljubezni do kuhanja, sta trema in stres zaradi časovnega pritiska pri Boru na koncu terjala svoj davek. Mali kuharski mojster je nekoliko pozabil na sol, kar ga je na koncu stalo treh točk od desetih: Mojca, ki jo je presenetila sočnost grahovega pesta, mu je za pečene piščančje prsi na grahovem pestu in kuskusu namenila štiri točke, Jorg pa tri.

Bor Jerman, Mali šef Slovenije FOTO: POP TV icon-expand

Čeprav gre za odličen izkupiček, Bor ni bil najbolj navdušen nad svojo predstavo. Za ponoven dvig razpoloženja je poskrbel Jorg, ki je malega šefa povabil, da mu pomaga nadgraditi njegovo prvotno jed. Spretna kuharja sta ohranila vse sestavine, le da sta piščančje prsi zamenjala za stegna in dodala še čemaž. Pripravila sta marinirana piščančja stegna na žaru z grahovim pirejem in kremnim čemažem. Jorg je Boru zaupal pripravo glavne zvezde krožnika, stegen na žaru, kar je malega šefa še posebej razveselilo. Skozi celoten proces priprave jedi je sicer vedoželjno srkal novo znanje in užitek je bilo gledati, kako uživa v kuhanju.

S finančno donacijo bi pomagali tudi učencem iz socialno šibkejših družin

Z njegovo predstavo v oddaji so zagotovo zelo zadovoljni tudi njegovi sošolci, sošolke, prijatelji in prijateljice ter učiteljski zbor na OŠ Dušana Bordona Semedela, Koper. Cilj šole, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 639 učenk in učencev, je namreč nuditi spodbudno in varno okolje za pridobivanje znanj in razvoj raznovrstnih talentov otrok. Tudi sama vzija šole je zasnovana na pomembnih življenjskih vrednotah: poštenosti, spoštovanju, delavnosti, odgovornosti in znanju.

OŠ Dušana Bordona Semedela, Koper FOTO: arhiv šole icon-expand

Seveda si vsi na šoli želijo, da bi bil prav Bor tisti, ki bi na koncu osvojil naziv Mali šef Slovenije, prav tako se veselijo tudi finančne donacije, ki bi jo namenili šolskemu skladu, iz katerega bi financirali nakup igral. Del sredstev bi porabili tudi za didaktične pripomočke in dejavnosti, ki niso del obveznega programa, pri čemer bi vključili tudi želje otrok. Del zneska bi radi namenili tudi učencem iz socialno šibkejših družin, kar kaže na srčnost šole v vseh pogledih. To odlično sovpada z namenom projekta Mali šef Slovenije. Ne gre namreč le za zgodbo o kuhanju. Ali pripravi zdravih ter uravnoteženih obrokov. Niti za tekmovanje. Osnovno vodilo je usvojiti eno najpomembnejših človeških spoznanj: da se v svetu, ki postaja vse bolj egocentričen, zmoremo in znamo potruditi za druge. Za skupno dobro. Pri tem projetku Mali šef že vrsto let ob strani stoji Mercator, ki je pomagal že 48 osnovnim šolam in z vašo pomočjo pri glasovanju podarili skupaj že 180 tisoč evrov denarnih sredstev – za usvajanje veščin, ki niso pomembne zgolj za ocenjevanje, temveč za vse življenje.

Tudi gledalke in gledalci ste pomemben člen oddaje Mali šef Slovenije!