Brat in sestra z odliko opravila 'popravni izpit'

»Pričakujemo, da bosta učenca pridobila sposobnost odločanja, predvidevanja in javnega nastopanja ter občutek za sestavo jedilnika in pripravo jedi,« so ob prijavi na tekmovanje zapisali na OŠ Draga Bajca Vipava, ki jo obiskujeta simpatična Blažka in Vid. Po dveh dvobojih lahko rečemo, da sta marsikaj od naštetega tudi zares pridobila, predvsem na področju priprave jedi. V šesti oddaji sta si namreč z odličnim krožnikom priborila zadnjo vstopnico za polfinale.

Blažka in Vid Nabergoj sta brat in sestra iz Vipavske doline, ki sta dokazala, da se je po vsakem padcu mogoče pobrati in zablesteti. Po tem, ko jima je v drugi oddaji zmaga ušla za eno zvezdico, sta si obljubila, da se bosta naslednjič borila kot leva. In sta se res. Drugi izziv jima je bil pisan na kožo, saj so se morali tekmovalci pred kuhanjem najprej izkazati v prešanju jabolk, in ker imajo pri Nabergojevih doma vinograd, jima je pričakovano šlo kot po maslu. Z enako vnemo sta nadaljevala tudi za štedilnikom in pripravila polnjena jabolka na sladkokisli omaki z ribezom in svinjsko ribico v lanenih semenih ter žajbljev čips. Krožnik je žirante pustil odprtih ust, skriti gost Janez je celo dejal, da tako dobro pripravljenega jabolka še ni okušal. Brat in sestra sta torej uspešno opravila popravni izpit in se, kot rečeno, z največjim številom zvezdic uvrstila v polfinale in se tako še vedno potegujeta za najvišjo podporo Mercatorja. Sicer pa imata s skupnim kuhanjem veliko izkušenj, kajti namesto da bi doma igrala igrice, vsak dan pripravita kosilo za starše, ki pozno prihajajo iz službe. Imata tudi kup obšolskih aktivnosti – šestošolka igra tudi violino in trenira košarko, njen dve leti starejši brat pa trenira karate – a kot priznavata, najbolj obožujeta kuhanje in tudi največ skupnega časa preživita v kuhinji. Skoraj ni jedi, ki je ne marata. »Včasih nisem marala gob, a zdaj sem še te vzljubila,« nam zaupa Blažka. »Vsa hrana je tako dobra, da se težko odločim za najljubšo. Rada jem, na primer piščanca, ribo, krompir. V jedeh, ki jih kuham, zelo rada uporabim ščepec cimeta, ki ojača okus. Res pa ne maram uporabiti ingverja, ker se mi zdi, da zakrije okus ostalih dobrot.” Nad cimetom je navdušen tudi Vid: »Zelo rad ga uporabljam, predvsem v sladkih, včasih pa tudi v slanih jedeh. V slanih jedeh rad uporabljam olivno olje. Sicer pa najbolj obožujem morsko hrano – ribe, lignje, hobotnico in rakce. Jem skoraj vse, sezonsko (najraje z domačega vrta), pa tudi večino ostale hrane. Pravzaprav skoraj ni hrane, ki je ne bi maral. Edina hrana, ki mi ni tako dobra, so tartufi.« Glede na njuno ljubezen do hrane in kuhanja verjamemo, da bosta še daleč prišla, o tem, ali bo njuna pot tudi v prihodnosti povezana s kulinariko, pa je za zdaj še prezgodaj govoriti.



Brat in sestra imata močno podporo tudi na šoli, ki jo obiskujeta. Na OŠ Draga Bajca Vipava, ki se imenuje po Dragu Bajcu, domačinu, pesniku, časnikarju in borcu proti fašizmu, želijo učence poleg kakovostnega pouka seznaniti tudi z vsebinami, ki presegajo učni načrt. »Vizija sodelovanja v dodatnih projektih je, da vsebine posameznega projekta čim bolj vpeljemo v pouk. Tudi naši učenci sodelujejo na različnih natečajih in tekmovanjih, na katerih dosegajo dobre rezultate.« Kot poudarjajo na šoli, želijo slediti dvema temeljnima ciljema: izobraževanju, ki sledi potrebam in interesom učencev, staršev in družbe, ter vzgoji za dobre medsebojne odnose in human odnos do živih bitij. Tako podpirajo tudi opolnomočenje učencev za samostojno pripravo jedi, sodelovanje na kuharskem tekmovanju pa vidijo nekoliko širše: »Učenci bodo morali najprej znati uskladiti šolske aktivnosti z obveznostmi sodelovanja pri projektu. S tem bodo pridobili sposobnost organiziranja in načrtovanja časa ter se čas, ki jim bo ostal, naučili kvalitetno izkoristiti.« Kot rečeno, pričakujejo, da bosta tekmovalca pridobila oziroma še dodatno razvila sposobnost odločanja, predvidevanja in javnega nastopanja ter občutek za sestavo jedilnika in pripravo jedi. »Učencema želimo tudi, da bi bila to zanju lepa izkušnja in spodbuda za razvijanje njunih osebnostnih lastnosti. Lahko je to tudi priložnost za sožitje med generacijami: med otroki, starši in starimi starši. Želimo jima veliko sreče in da bi znanje koristno uporabila.« Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije vsako nedeljo ob 18.10 na POP TV in navijajte za svoje favorite, ki nas bodo iz tedna v teden navduševali s svojimi kuharskimi spretnostmi. Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef v Mercatorju na računu prejmete unikatno 16-mestno kodo za glasovanje. Z njo na malisef.mercator.si glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas. Šolarji, ki tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije, bodo s prvimi tremi mesti, ki jih določi žirija, svojim šolam prinesli zmagovalne donacije, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov. Zato glasujte in pomagajte mednje razdeliti skupaj 30.000 evrov. Glasovanje poteka od 7. 3. do 16. 5. 2022.

icon-expand OŠ Draga Bajca Vipava FOTO: Arhiv naročnika