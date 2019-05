'Če bi to videl in bil žirant, bi rekel, da ni v redu'

Samo še malo nas loči do velikega finala šova Mali šef Slovenije in za drugo prosto mesto v finalu so se tokrat spopadli Pia in Žiga iz OŠ Drska iz Novega mesta ter Miha in Peter iz OŠ Ivana Roba iz Šempetra pri Gorici. Poglejte, s čim sta očarala tokratna zmagovalca!

Žiga in Pia sta prva, ki sta v oddaji prejela vseh 15 zvezdic. FOTO: POP TV

Pia Kumpin Žiga Kasteliciz OŠ Drska iz Novega mesta sta bila prva tekmovalca, ki sta v tem šovu od žirantov prejela vseh 15 zvezdic in se suvereno uvrstila v polfinale. V tokratni oddaji sta se v kuharskem znanju spopadla s Primorcema, Miho Vidicemin Petrom Bašo iz OŠ Ivana Roba iz Šempetra pri Gorici. Bosta boljša fant in dekle ali dva fanta? Bo zmagovalni krožnik z govejo wellington pečenko ali lososom?

Sašo Stare je pozdravil vse tri žirante. FOTO: POP TV

Tudi tokrat so o tem, kdo si zasluži mesto v finalu, odločili trije žiranti: Uroš Štefelin, Jorg Zupan in Mojca Trnovec. Uroš je malim kuharjem napovedal prvi izziv: tokrat so morali pripraviti žlikorofe. "Sem malo prestrašen, a hkrati navdušen, ker bom prvič to delal," je povedal Miha, Uroš pa je vsem tekmovalcem pokazal, kako žlikorofe sploh pripraviti. Žiga je med drugim najbolj skrbelo, ali bodo vse kroglice, ki jih morajo zaviti v testo, enakomerno velike.

Miha in Peter sta imela težave s testom. To je namreč kar lezlo skupaj, Petru ga nikakor ni uspelo razvaljati na tanko. Žigi in Pii je po drugi strani teklo kot po maslu. Imela sta jih že za cel krožnik, Mihi in Petru pa še vedno ni uspelo razvaljati testa. "Ko sem videl, koliko jih imata, me je kar stisnilo pri srcu," je bil iskren Peter. Čas se je iztekel. Uroš je pregledal, koliko žlikrofov je bilo pravilno izdelanih pri enem in pri drugem paru.

Uroš pokaže malih kuharjem, kako pripraviti žlikrofe. FOTO: POP TV

Miha: "Ko je Uroš izbiral žlikrofe, iskal in gledal, kje bo našel kakšnega dobrega, sem dobil nekaj novega upanja," je komentiral Miha, ko je opazoval, kako Uroš pregleduje žlikrofe Žiga in Pie. A tudi, če je bilo pri njima le 5 lepih, je bilo to preveč, da bi ju Miha in Peter dohitela, kaj šele prehitela – na mizi nista imela niti vsega skupaj 5 žlikrofov, temveč le 4. "Situacija je jasna," je naznanil voditelj Sašo Stare."Kar pomeni, da sta Žiga in Pia dobila eno pomembno prednost."

Klasika ali raje nekoliko drugače? Mojca je naznanila, da jih tokrat v drugem izzivu čaka spoznavanje svetovnih jedi. "Ena izmed svetovno znanih jedi prihaja iz Anglije in bila je narejena v čast vojskovodji. Ob njegovi zmagi so mu pripravili (govejo) pečenko wellington. In to boste danes pripravili tudi vi." Žiga in Pia sta lahko izbirala, iz česa bosta pripravljala – med govejim mesom in lososom sta izbrala slednjega. Mihi in Petru je ostalo goveje meso. Je bolje staviti na drugačno različico ali se držati dobre stare klasike? Se bo Pii in Žigi poteza obrestovala?

Miha je izdal, da je nekoč doma že pripravljal nekaj podobnega. "Cela moja družina je to z užitkom pojedla," je priznala Pia, ki je povedala, da jo to malo skrbi, a da se bosta z Žigom potrudila.

Peter in Miha FOTO: POP TV

Miha in Peter sta se taktično lotila priprave zahtevnejših stvari, da bi bolj očarala žirante. Pripravljala sta vinsko omako in meso komaj zavila v folijo, da počiva, ko sta Pia in Žiga že zavijala lososa v testo. "Bosta danes prehitra?" ju je vprašal Uroš in pohvalil, da losos lepo izgleda. Žiranti so opozorili na težave, na katere bi lahko naletela Žiga in Pia. "Nimata nobene zaščite spodaj,"je opozoril Jorg. "Kar zna biti problem zaradi nadeva, ki je moker," je pojasnil Uroš. Težavna je lahko predvsem špinača, še posebej, če je nista dovolj odcedila, iztisnila vode iz nje.

Oba para sta delala izjemno usklajeno in uigrano. Delo so si tekmovalci lepo porazdelili in vse je teklo kot po tekočem traku. Pia je pozabila z jajcem namazati listnato testo po vrhu, na kar jo je spomnil Žiga še pravi čas in tudi to sta opravila, kot je treba.

Pia in Žiga FOTO: POP TV

Tik pred koncem zavladala panika 15 minut pred koncem je pri Mihi in Petru zavladala panika. Miha ni bil zadovoljen s tem, kako je Peter razporedil nadev po testu, češ da je preveč na tanko namazal. "Ne bo nama uspelo," se je prestrašil Miha. Pečenka bi morala biti v pečici 20-25 minut. Poskusila sta s pripravo pri višji temperaturi. Pia se je na drugi strani lotila še priprave sladice. Primorca sta mirila drug drugega. Peter je bil že na robu joka. "Upajmo na najboljše,"se je trudil ostati optimističen.

Najprej dekoracija ali postavitev mesa? Miha je želel najprej postaviti dekoracijo, ker da bo pečenka tako ali tako pripravljena zadnji trenutek, Peter je vztrajal, da morata počakati z dekoracijo in na krožnik najprej postaviti meso. "Midva se bojiva za meso, ker je bil velik kos in sva ga dala komaj 15 minut pred koncem v pečico, pa bi se moral peči vsaj 20 minut," je dejal Peter. Žiga in Pia sta se medtem pogovarjala, ali bi postregla preveč zapečeno pečico ali ne. Minuto pred koncem pri Mihi in Petru še vedno ni kazalo najbolje. "3, 2, 1 … in konec!" je naznanil Sašo. Kako jim je uspelo?

Mojca pokuša jed Žige in Pie. FOTO: POP TV

Miha in Peter sta se bala komentarja žirantov. FOTO: POP TV

Pred žiranti … Prva sta krožnik pred žirijo postavila Pia in Žiga. Jed so poskusili vsi trije žiranti. Mojci se je zdelo testo premalo pečeno, riba na meji. Uroš je potrdil, da je testo premalo pečeno. "To se vidi tudi na prvi pogled," je dejal. A glede ribe se ni strinjal z Mojco – njemu se je zdela riba prepečena. Enakega mnenja kot Uroš, je bil tudi Jorg. Sicer pa so pohvalili okuse. Sladica se je zdela vsem trem žirantom izjemna.

Miha in Peter sta bila popolnoma živčna, saj sta se bala, da je meso premalo pečeno. "So koreni dovolj kuhani ali ne?" je še skrbelo Miho. Zakrivala sta si obraz in čakala na komentar. "Če bi to videl in bil žirant, bi rekel, da ni v redu," je dejal Miha. "Kar se tiče temperatur mesa, je na nek način subjektivno," jima je pojasnil Jorg. "Za moj okus je to meso perfektno pečeno. Ampak to je moj okus, za nekoga bi lahko bilo malce premalo." Fantoma je odleglo. "Meni je všečno, nekomu morda ne bi bilo dovolj pečeno," je komentirala Mojca. "Mogoče bi lahko bilo z nekaj dodanimi začimbami še bolje, a kar se tiče wellingtona, vama lahko samo čestitam," ju je dokončno potolažil še Uroš. Kdo gre v finale? Pia in Žiga sta prejela od Uroša 4 zvezdice, od Mojce 5 zvezdic in od Jorga 4. Peter in Miha sta prejela od Uroša 4, od Mojce 5 in odločitev je bila v rokah Jorga. Obrnil je tablico in … 5 točk je prevesilo zmago na stran Primorcev, ki sta postala druga finalista šova Mali šef Slovenije!

Jed, ki sta jo pripravila Miha in Peter. FOTO: POP TV

Jed, ki sta jo pripravila Pia in Žiga. FOTO: POP TV

