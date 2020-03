Challe Salle v kuhinji: Znam skuhati praktično vse

Challe Salle, ki letos pripravlja nov album in veliko časa preživlja v snemalnem studiu, je zaupal, da je v zasebnem življenju zadnje čase tako zaseden, da na kuhanje sploh ne pomisli. "Znam skuhati praktično vse in obstaja nekaj jedi, ki jih znam res dobro pripraviti, ampak priznam, da posebne strasti do kuhanja nimam."

Anekdota iz Challetove kuhinje …

"Nekaj časa nazaj sem približno dve leti delal v trgovini s športno prehrano in prodajali smo tudi proteinske palačinke. Začeli smo jih pripravljati na terenu za promocijo, zato smo najemali študente, jaz pa sem jih nadziral in usmerjal. Vendar so se vsi tako slabo odrezali, da sem se odločil, da bom pripravo palačink prevzel kar jaz. No, od takrat naprej so bile eden izmed naših najbolj prodajanih izdelkov," se je pohvalil.

Challe je sicer ljubitelj športa. Zato ni nič presenetljivega, da mu je bila v šoli pri srcu prav športna vzgoja. "Poleg glasbe, se celo življenje ukvarjam tudi s športom," pravi. "Resno sem treniral košarko 11 let, vendar sem moral zaključiti zaradi poškodb, potem sem se našel v fitnesu in borilnih veščinah. Po izobrazbi pa sem osebni fitnes trener, moja sestra tudi. Mislim, da imava to v svojem DNK-ju, ker sta oba starša učitelja športne vzgoje, zato so naju vedno usmerjali v šport in zdrav način življenja."

Čeprav se ukvarja z glasbo, tudi Challe Salle občuti posledice širjenja koronavirusa. Odpovedane so prireditve, koncerti. A idol številnih najstnikov ob tem ostaja poln energije in načrtov za prihodnost. "Najprej si bom definitivno vzel nekaj časa zase in za počitek. Letos praznujem 10. obletnico svoje glasbene kariere, tako, da pripravljam nov album, ki bo izšel 10.10.2020, poleg tega pa tudi nekaj velikih koncertov. Konec tega meseca izide moj nov spot z naslovom Pariz, potem pa že kmalu sledi še ena nova pesem. V stanovanju imam akustični glasbeni studio, tako da dejansko lahko večino stvari naredim kar doma in zdaj bom imel veliko več časa za ustvarjanje."

V nedeljo znova kuhamo: kdo bo drugi polfinalist?