Dobili druga polfinalista, Uroša razglasili za 'pleškota'

Spremljajte nas na Facebooku in Instagramu ! Z vami bomo redno delili vse pikantne, zabavne in tudi manj zabavne podrobnosti iz šova Mali šef Slovenije!

Kot drugi par sta se v polfinale uvrstili Staša in Stella Trunk iz OŠ Miklavž na Dravskem polju, ki sta žirante očarali z jetrnimi cmoki s proseno kašo, pečenimi v svinjski mrežici z zeliščno omako ter različnimi prikuhami. Tudi Val in Mistral iz OŠ Gustava Šiliha Velenje sta bila ponosna na svoj krožnik - priželjc, omako, zelenjavo, kokice iz ješprenja in ajdove krape, nadevane z možgani. Pot do zmage pa je bila v drugi oddaji nabita s paniko, smehom in … zmedenostjo!

Najprej spoznajte Stašo in Stello ter Vala in Mistrala

Stella in Staša iz OŠ Miklavž na Dravskem polju sta komunikativni in simpatični dvojčici. Staša je po Stellinih besedah zabavna in čudna, Staša pa za Stello pravi, da je čudna in tečna … in lepa. Torej sta lepi obe. Veliko govorita, radi poslušata glasbo. Njuna največja 'težava' je, da so jima všeč isti fantje. Denar, ki ga bosta prikuhali, bo šola, kot pravita, namenila izdelavi letne kuhinje.

Val in Mistral sta se spoznala v glasbeni šoli, zdaj pa obiskujeta isto šolo, OŠ Gustava Šiliha Velenje. Strinjata se, da ni noben od njiju 'šef'. Val pri Mistralu ceni, da se nikoli ne vda, Mistral pa pri Valu, da obvlada matematiko. "Odličen je pri harmoniki in klavirju in najboljši prijatelj." "Midva bi šoli kupila bazen za pred šolo,"je rekel Val. "Drugače pa sva midva najprej želela dati denar tistim, ki nimajo denarja za šolo," je dodal Mistral.

Prvi izziv 'A obvladaš?!'

V prvem izzivu so se mali šefi tokrat pomerili v t.i. tekmi testenin. V 10 minutah morajo kepico testa razvaljati na čim daljši trak. Če se trak pretrga, morajo vzeti novo kepico testa in jo znova razvaljati ter iz tega napraviti testenine. Zmaga gre paru z daljšimi testeninami.