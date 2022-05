Dobili smo prva superfinalista: kuharski izzivi vse težji

Polfinale je zaznamovala priprava pozdrava iz kuhinje. Čeprav se zdi izziv precej enostaven, ni bilo tako. Za kuharskimi pulti so se soočili Blažka in Vid z OŠ Draga Bajca Vipava ter Anesa in Brina z OŠ Trebnje . Brat in sestra sta v kuhinji kuhala že dvakrat, ker sta dobila drugo priložnost pri popravnem izpitu, nasprotnici, najboljši prijateljici, pa sta v prvem kuhanju navdušili žirante in prejeli največ zvezdic.

Tekmovalce so v studiu Malega šefa pričakale najrazličnejše sestavine, največ izbire pa je bilo med različnimi kosi mesa za pripravo paštete. Anesa in Brina sta se odločili, da bosta v 60 minutah pripravili kar dve pašteti in na koncu presodili, katero bosta postregli. Trgovina je bila v tokratnem polfinalu izjemoma odprta ves čas kuhanja.

Blažka in Vid sta pripravila pašteto iz lososa z gamberi in suho hruško na sipinem kruhku z jogurtovo omako in rdečim kaviarjem.

Čeprav sta Blažka in Vid kuhanje začela samozavestno, ju je začel priganjati čas. Imela sta odlične ideje, ki sta jih želela predstaviti žirantom. Na drugi stran pa sta navihani Anesa in Brina prišli na idejo, da bi obe pašteti združili v eno. Med kuhanjem je Jorga skrbel njun kruh, saj dekleti nista vedeli, kako dolgo sta ga pekli.

Anesa in Brina sta pripravili dve pašteti. Prva je bila iz govejega stegna, pistacije in brusnic, druga pa iz piščančje drobovine, suhih fig, kozjega sira, paprik in gob. Na koncu sta pašteti združili.

Mojca je bila nad videzom krožnika navdušena. Jorg je pohvalil teksturo, začinjenost in nasploh celotno jed. Žiranti so v en glas čestitali mladima kuharjema.

Vid in Blažka: Jorg 5, Mojca 5 in Gregor 5 – skupaj 15 zvezdic.

Anesa in Brina: Jorg 4, Mojca 5 in Gregor 4 – skupaj 13 zvezdic.

Pri prvem kuhanju sta dekleti izredno navdušili žirante, zato so imeli še posebej visoka pričakovanja. Jorg je bil z okusi zadovoljen, težavo pa mu je predstavljal kruh, ki ni bil dovolj pečen in soljen. Gregor se je strinjal z Jorgovim komentarjem. Mojca pa je komentirala tudi število sestavin, saj je poudarila, da je manj lahko več.

V kuhinji sta se veselila brat in sestra, najboljši prijateljici pa sta bili nekoliko razočarani, ampak hkrati veseli, da sta se trudili po najboljših močeh. Vsekakor ne bosta nehali kuhati.

Žrebanje parov za minifinale

Dobili smo štiri pare, ki se bodo pomerili v malih finalih. Tekmovalci so žrebali pare in tako smo lahko že takoj spremljali dvoboj Isabele in Nane z OŠ Mežice ter Tima in Alexa z OŠ Benedikt. Naslednjič pa nas čaka še minifinale, v katerem bomo spremljali dvoboj med Blažko in Vidom ter Simonom in Nejcem. In v isti oddaji tudi veliki superfinale!

Poustvarjanje jedi

Tekmovalci so bili postavljeni pred izziv poustvarjanja že pripravljenih "finger foodov". Med kuhanjem so se morali sprva izmenjevati, zato sta bili pomembni natančnost in hitrost. Med kuhanjem sta bila oba para napeta, saj je bil pritisk izjemno velik. Ko so lahko kuhali skupaj, so se tekmovalci malenkost sprostili, a oba para je priganjal čas. Zadnjo sekundo sta kuharska para končala vse jedi.