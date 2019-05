Dolenjska - dežela cvička in razgibane kulinarike

Fižolovi štruklji, ocvirkovka, domače klobase, jagenjček ... Dobrote, ob katerih se marsikomu pocedijo sline. In če omenimo še cviček, je že bolj jasno, da se tokrat v sklopu našega kulinaričnega sprehoda po Sloveniji selimo na Dolenjsko. S tistih koncev, znanih po idiličnih zidanicah, vinogradih in gostoljubju domačinov, natančneje iz Novega mesta, namreč prihajata Pia Kump in Žiga Kastelic, ki smo ju spoznali v 4. oddaji Mali šef Slovenije.

Dolenjski griči so posejani z vinogradi in zidanicami. FOTO: Dreamstime

Slovenija je sicer majhna, a izjemno bogata z naravnimi znamenitostmi in – kot zadnje tedne radi poudarjamo – s kulinaričnno ponudbo, ki je cenjena tako doma kot v tujini. Številne tradicionalne slovenske jedi smo na kratko predstavili v uvodnem članku našega kulinaričnega sprehoda po Sloveniji, vsak naslednji teden pa smo pod drobnogled vzeli eno od pokrajin ali regij ter preverili, katere dobrote izhajajo iz tistih koncev. Začeli smo z delom Štajerske, nadaljevali z dobrotami slovenske Istre, del Osrednje Slovenije smo prečesali teden kasneje, se nato podali zopet na Primorsko, se potem vrnili v Osrednjo Slovenijo in predstavili tipične jedi drugega dela te regije, prejšnji teden pa smo se ponovno 'mudili' na Štajerskem in predstavili še okuse druge polovice te gostoljubne dežele. Tokrat je kot rečeno na vrsti še ena gostoljubna dežela, znana po cvičku, posejana z vinogradi in zidanicami. Kot veste, prilagajamo vrstni red pokrajin in regij vrstnemu redu tekmovalcem, kot smo jih spoznali v zabavnem kuharskem šovu Mali šef Slovenije. In z Dolenjske prihajata Pia Kump in Žiga Kastelic, ki obiskujeta Osnovno šolo Drska pri Novem mestu. Mlada navihanca sta zmagala v 4. oddaji. Zabavni kuharski šov Mali šef Slovenije lahko spremljate vsako nedeljo ob 18.10 na POP TV in navijajte za svoje favorite, ki nas bodo iz tedna v teden navduševali s svojimi kuharskimi spretnostmi. Mali junaki se v parih potegujejo za naziv Mali šef Slovenije in za denarno podporo za svojo šolo. Vsaka od njih pripravlja namreč en projekt, ki bo izboljšal njihovo šolsko okolje oziroma počutje učencev, Mercator, podpornik kuharskih junakov in njihovih šol, pa bo s sredstvi podprl njihove želje. Zanje lahko glasujete TUKAJ!

Pio in Žiga smo spoznali v 4. oddaji Mali šef Slovenije. FOTO: POP TV

Za nami je že 8 oddaj in kmalu bo znano, kdo si bo prislužil naziv Mali šef Slovenije. Naj spomnimo, da se v šovu 16 otrok iz osmih različnih šol poteguje tudi za denarno podporo, ki jo bo prejela šola za izvedbo projekta, s katerim bodo na boljšem vsi učenci šole, ki jo obiskujeta tekmovalca. Seveda pa ne gre zgolj za tekmovanje; v oddaji dajejo tudi velik poudarek na spodbujanje otrok pri gospodinjskih opravilih, kot je kuhanje, in nasploh na spodbujanje njihove kreativne žilice. Hkrati pa spodbujajo tudi uživanje hrane lokalih pridelovalcev in predelovalcev, ki jih je v naši lepi zeleni deželi na pretek. In na Dolenjskem ni nič drugače. Tradicionalne dobrote Dolenjske Novo mesto velja za gospodarsko in kulturno središče Dolenjske, katere osrednjo točko predstavlja reka Krka, sicer pa se ta gričevnata pokrajina razprostira vse od Ljubljanske kotline do meje s Hrvaško (Gorjanci). Dolenjci so znani predvsem po cvičku, ki je edino vino v Evropi z manj kot 10-odstotnim deležem alkohola. Pijejo ga v vseh letnih časi, še posebej pa se prileže jeseni ob krožniku prekajene svinjske krače, kislega zelja in krvavic ali tipičnih dolenjskih ocvirkovih štrukljev. Se pa cviček uporablja tudi v kulinarične namene, in sicer z njim na primer lahko začinite dolenjsko enolončnico ali obaro, v njem skuhate suho klobaso ali pa naredite liker in marmelado. Na dolenjsko kulinariko, ki velja za eno najbolj razgibanih pri nas, so imele v preteklosti velik vpliv italijanska, madžarska in balkanska kuhinja. Predvsem pa domačini še danes prisegajo na lokalne in predvsem sezonske sestavine, zato najraje na mizo postavijo tisto, kar v določenem letnem času raste v lokalnem okolju. Zelo prav pridejo tudi okoliški gozdovi in travniki, ki so prava zakladnica svežih sestavin. Tako so ljudje od nekdaj nabirali čemaž, jurčke, lisičke in ostale užitne gobe. Med zelišči je kraljeval peteršilj, na vrtu pa nista smela manjkati tudi hren in pelin. Nepogrešljiva sestavina iz narave je bil tudi pehtran, ki so ga uporabljali zlasti za pogače, gabez so namočili v žganje in ga uporabljali kot zdravilo, iz žajblja, kamilic in janeža pa so pripravljali čaje.

Tipična dolenjska specialiteta so fižilovi štruklji. FOTO: iStockphoto

V sadovnjakih so prevladovale stare sorte jabolk, hrušk, češenj in sliv, iz katerih so pripravljali marmelade. Ne smemo pozabiti niti na priljubljenost peke na žaru, na Dolenjsekm najraje na ta način pripravljajo jagenjčke in kozličke, ki jih tudi množično redijo. Kot zanimiviost naj omenimo, da je nekoč preko Dolenjske potekala tudi 'svinjska pot', po kateri so pastirji s Hrvaške gonili svinje prodajat v Trst in pogosto se je kakšna izmed živali v čredi izgubila na poti ter razveselila dolenjske družine, ki so si tako lahko privoščila pečenko ter dolenjske kepe, to je v mrežnici pečeno zmes iz prosene kaše, ješprena in mesa kuhane svinjske glave. Danes tako kot jagenjčke in kozličke tudi svinje mnogi redijo sami, tako da vam bodo v tistih koncih z veseljem postregli s tovrstnimi specialitetami z ražnja, s svinjsko ali fantovko pečenko, priljubljene pa so tudi ribe iz Krke in divjačinski ali goveji golaž z dodatkom cvička. Kot dolenjsko posebnost naj omenimo tudi prosenice ali nadevane svinjske nogice in pa polhe, ki so lahko kuhani s krompirjem, pripravljeni v obari, ocvrti ali pečeni s kostanjevim pirejem. Dolenjska slovi tudi po odličnih suhomesnatih izdelkih, saj številni domačini pridelujejo lastne salame in klobase. Poleg mesnih specialitet med kulinaričnimi dobrotami izstopajo štruklji. Gospodinje so jih nekoč pripravile v velikih lončenih posodah ter jih obilno zabelile z ocvirki in mastjo. Danes so najbolj znani fižolovi štruklji, priljubljeni pa so tudi ocvirkovi, skutni, pehtranovi, orehovi, ajdovi, s pregreto smetano in še čim. Lahko so kuhani, pečeni, sladki, slani, nekvašeni, vzhajani ali celo ocvrti, posebna dolenjska posebnost pa je 'ženof' ali 'žajnof', omaka iz domače gorčice in neprevretega mošta, ki jo prelijejo čez štruklje. Tudi matevž, ki mu nekateri pravijo 'mavta' ali 'medved', je na Dolenjskem zelo priljubljen, postrežejo pa ga kot prilogo mesnim jedem ali kot samostojno jed z dušenim zeljem. Zabelijo ga z ocvirki in obložijo z narezanim mesom ali pa ga potresejo z nastrganim hrenom; hren pa lahko tudi okisajo in ponudijo posebej. Ker v tistih koncih radi kuhajo fižol (imajo tudi svojo avtohtono sorto, imenovano ribničan), se pogosto na krožnikih znajde tudi fižolova juha. Tudi obare in zelenjavne enolončnice (ki jih v teh krajih imenujejo 'pristava' ali 'šara' – čušpajz, podgurska pristavljenka ...) so zelo priljubljene. Prava dolenjska specialiteta so tudi prosena, ječmenova in ajdova kaša ter dobri stari žganci, največkrat krompirjevi ali ajdovi, zabeljeni z ocvirki. Med stare, a izjemno okusne dolenjske jedi sodijo še močniki – od mlečnega in koruznega, pa vse do ajdovega, usukanega in celo 'zaroštanega', ki ga zabelijo s prepraženo čebulo.

Ocvirkovka ali špehovka je tradicionalna dolenjska pustna jed. FOTO: Shutterstock