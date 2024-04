Druga priložnost za kuharske pare: kdo jo bo bolje izkoristil?

Nika in Cataleya iz OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige sta v prvem krogu kuhanj zapravili svojo možnost za direkten vstop v polfinale, ker sta premalo začinili jed, Mark in Mark iz OŠ Prule pa sta imela v prvem krogu nekaj izzivov s komuniciranjem. Oba para sta zdaj dobila še eno možnost, da pokažeta, kaj znata, očarata sodnike in se uvrstita v polfinale. Par, ki mu to ne bo uspelo, bo izločen iz nadaljevanja.