Dvoboj najstarejšega in najmlajšega kuharskega para

Kdo bo postal prvi finalist?

V sedmi oddaji se bosta pomerila najstarejši in najmlajši kuharski par letošnje sezone. To so Isabela in Nana iz OŠ Mežica ter Simon in Nejc iz OŠ Šenčur .

Ne zamudite oddaje Mali šef Slovenije vsako nedeljo ob 18. uri na POP TV!

Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov.