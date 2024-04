Elegantna postavitev in harmonija okusov sta ju popeljali v mini finale

V prvi polfinalni oddaji že šeste sezone šova Mali šef Slovenije so se pomerile Ema in Ula iz OŠ Polzela ter Ema in Lavina iz OŠ Trnovo , ki sta si s prvo jedjo prikuhali kar 15 zvezdic. Ema in Ula sta od prvega kuhanji vadili pripravo omak, Ema in Lavina pa sta prepričani, da lahko skuhata kaj še boljšega. "Veva, kaj pričakujeva, veva, kaj hočejo žiranti," sta začeli samozavestno.

Žiranti Saša postavijo na dieto

Žiranti Mojca Trnovec, Jorg Zupan in Gregor Jager so predstavili tokratno nalogo. "Sašo, ali si za izziv?" je začel Jorg. "Imamo nov način diete, ki bi jo sprobali," je dodal Gregor. "Tukaj bi ti profitiral, ker bi tokrat mali šefi kuhali zate," je še Saša, ki običajno ne dobi niti grižljajčka pripravljenih jedi, skušal prepričati Jorg. Sašo je pristal, otroci pa so tako za nalogo dobili pripraviti pet obrokov, t. i. 'prep meal' – torej obrok, ki ga pripraviš in ga lahko odneseš s seboj na izlet, v šolo, službo, in to za pet dni. Obrok je moral vsebovati tretjino ogljikovih hidratov, tretjino beljakovin in tretjino vlaknin.

Otroci so se pognali v trgovino in nabrali čim bolj raznolike sestavine. Polenta, stročnice, sir, jajca, olive, sadje ... vse se je znašlo v njih. Po minuti so se dekleta vrnila v kuhinje in začelo se je odštevanje 60 minut. Ema in Ula sta začeli zelo osredotočeno. Ena je rezala zelenjavo, Ula se lotila priprave mesne rolade. Pripraviti sta se namreč namenili 'torto' iz polente in zelenjave ter mesno rolado, polnjeno s sirom in pršutom. Ula se je trudila meso čim bolj na tanko zaviti, a ni šlo ...