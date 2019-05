Gorenjska je raj za ljubitelje narave in dobre hrane

Da je Gorenjska 'skoraj raj', pravi celo verz iz znane pesmi, pa tudi vsi tisti, ki ste kdaj obiskali to čudovito pokrajino, veste, da to drži kot pribito. Je raj za ljubitelje sivih gora in zelenih rek, za športne navdušence in vse, ki hrepenite po sprostitvi, seveda pa je tudi pravi raj za strastne gurmane. V sklopu našega kulinaričnega sprehoda po Sloveniji se bomo torej tokrat ustavili na Gorenjskem, od koder prihajata tudi Luka Banko in Marcel Kos, ki smo ju spoznali v 4. oddaji Mali šef Slovenije.

Kremšnita oziroma kremna rezina je najbolj znana sladica na Gorenjskem. FOTO: Dreamstime

V zadnjih letih, ko je vse bolj v ospredju lokalno, domače in sezonsko, je slovenska kulinarika še dodatno pridobila na vrednosti, o pristnih slovenskih okusih se piše in govori tako doma kot v tujini. Dober glas so v 'deveto vas' med drugim ponesli tudi vrhunski domači kuharski mojstri, ravno tako smo še z večjim veseljem poprijeli za kuhalnico ob gledanju številnih kuharskih oddaj. Da bi še bolje spoznali tipične slovenske okuse, smo se vzporedno s priljubljenim kuharskim šovom Mali šef Slovenije podali na kulinarični sprehod po Sloveniji, v sklopu katerega vam skušamo vsak teden približati kulinarično ponudbo ene od pokrajin ali regij. Za začetek smo naredili kratekpregled tradicionalnih slovenskih jedi, nato smo pod drobnogled vzeli del Štajerske kuhinje, se nato odpravili v slovensko Istro, teden dni kasneje smo predstavili tipične jedi polovice občin Osrednje Slovenije, se vrnili na Primorsko, prečesali še drugo polovico občin Osredje Slovenije, drugo polovico Štajerke oziroma tamkajšnje tradicionalne okuse smo predstavili teden dni kasneje, minuli teden pa smo se 'mudili' na Dolenjskem in spoznavali ponudbo dobrot te slikovite pokrajine. Tokrat je na vrsti še ena slikovita pokrajina, znana po sivih gorah in zelenih rekah, seveda pa tudi po razgibani kulinariki, ki privablja številne domače in tuje ljubitelje dobre hrane. Seveda ni naključje, da tokrat v ospredje postavljamo dobrote Gorenjske, od tam namreč prihajata Luka Bankoin Marcel Kos, ki obiskujeta OŠ Dragomelj in smo ju spoznali v 4. oddaji Mali šef Slovenije.

Še čisto malo in izvedeli bomo, kateri od parov nadobudnih mladih kuharskih navdušencev si bo prislužil naziv Mali šef Slovenije. Kot veste, smo v šovu spoznali 16 otrok iz osmih različnih šol, ki se potegujejo tudi za denarno podporo, ki jo bo prejela šola za izvedbo projekta, s katerim bodo na boljšem vsi učenci šole, ki jo obiskujeta tekmovalca. Se pa skozi oddaje, v katerih je poudarek na vključevanju otrok v vsakdanja opravila kot je kuhanje, mladi kuharji med drugim bolje spoznavajo tudi s sestavinami lokalnih pridelovalcev in predelovalcev, katerim dajemo poudarek tudi mi v sklopu našega kilinaričnega sprehoda po Sloveniji. Kulinarični sprehod po Gorenjski Kot rečeno bomo tokrat pod drobnogled vzeli okuse Gorenjske, saj v tistih koncih, natančneje v Dragomelju osnovno šolo obiskujeta Luka in Marcel. Dragomelj je naselje v Občini Domžale, ki leži na obrobju Ljubljanske kotline na meji z gorenjsko regijo. Značilnost kulinaričnega izročila Gorenjske je njena velika raznolikost, saj jo sestavlja kar deset med seboj dokaj različnih območij, ki so ohranila številne posebnosti skupnega alpskega sveta. Vseeno bi lahko rekli, da tipično gorenjsko kuhinjo predstavljajo jedi iz žit, stročnic, krompirja in zelja, mesnine in koline, močnate jedi s skutnimi nadevi ter žganci iz ajdove ali koruzne moke. Ne smemo pa pozabiti niti na krape in štruklje z raznoraznimi nadevi, na priljubljene mesnine ter domače žganje, s katerim vam bodo rade volje postregli na vsaki domačiji. A to še zdaleč ni vse. Na Gorenjskem sta doma govedoreja in planšarstvo. Znamenita sta bohinjski sir – ementaler in mohant, mehek sir z značilnim ostrim vonjem in agresivnejšim okusom, šara (enolončnica iz koštrunovih okončin in zelenjave), gorenjska prata (zmesi iz zrezanega mesa svinjske glave in na kocke narezanega kruha dodajo začmbe in jajca in spečejo zavito v svinjski mrežici), govnač (jed iz svežega zelja, krompirja in zaseke ali ocvirkov) ter loška smojka, postna in dietetična jed iz rep. Za škofjeloški konec so značilne tudi loška mešta, loška medla, krompirjeva kaša z mesngom, češljevec, pečena polenta z jabolki, pečeni bob z zaseko, visoška pečenka in še bi se kaj našlo.

Kranjska klobasa je ena najbolj znanih slovenskih jedi. FOTO: iStock

Prežganka, budl, lejbrova župa, davški suhi želodec, frtalja, oženjeni žganci, krompirjeva medla ter krvavice so značilne jedi Selške doline, v okolici Kranja pa so nekoč najraje pripravljali štruklje na sap, podmedenko, metino kašo, suho župo ter močnik. Na območju od Jesenic do Rateč so pogosto pripravljali čežano s fižolom, usukanec ali forfl, koruzne žgance s kislo repo ovčjo juho ter različne krape. Na splošno na Gorenjskem pripravljajo več vrst krapov. Kocovi krapi imajo nadev iz suhih hrušk oziroma tepk, rateški so iz krompirjevega testa z nadevom iz skute in polente, ajdove krape pa pripravljajo iz ajdove moke. Ljubitelji mesnin zagotovo obožujete slavno kranjsko klobaso, ki je zaščitena slovenska posebnost. Omeniti velja še gorenjsko prekajeno zaseko, gorenjski želodec s kašo, tržiško bržolo ter seveda mavžlje – v svinjsko mrežico zavite in v pečici pečene mesne kroglice. Morda širši javnosti nekoliko manj znane jedi, ki jih radi pripravljajo na Gorenjskem, so tudi so flika, taužent župan, pošrekani nudlni, luštrekov sok, tržišk kosiv, ajdova smetanova juha, zmedeni flancati, jabolčna potica in zagotovo se najde še kakšna. Med sladicami vsekakor izstopa blejska kremšnita ali kremna rezina, ki se v znanem turističnem središču pripravlja po originalnem receptu iz let po koncu druge svetovne vojne, priljubljena pa je tudi gorenjska orehova potica.

Gorenjska prata: zmesi iz zrezanega mesa svinjske glave in na kocke narezanega kruha dodajo začmbe in jajca in spečejo zavito v svinjski mrežici. FOTO: Shutterstock

Že od nekdaj so v teh koncih uporabljali predvsem sestavine, ki so jih pridelali doma. Med zelenjavo izstopajo zlasti zelje, repa, krompir, fižol, korenje, koleraba, redkev, pesa in solata, med žiti pa pšenica in ajda. Uživali so tudi veliko svežega sadja, iz posušenega pa so kuhali sadjevec.

