Kaj počnejo, ko niso v kuhinji?

Kdo so Jorg, Uroš in Mojca, ko niso pred kamerami in ko ne kuhajo?

Jorg:Doma sem že dve leti predvsem očka na preizkušnji. Ker moje delo zahteva precej časa in energije, proste dneve najraje preživim z družino in prijatelji.

Uroš: Zelo rad raziskujem bližnjo Jelovico na kolesu, včasih tudi na konju, nabiram gobe in uživam v družbi svoje družine. S hčerkama radi tudi kaj skupaj skuhamo.

Mojca:Mož pravi, da sem doma kot otrok … ves čas na telefonu ali pa na računalniku. (smeh) Zdaj pa resno. Ne maram komplicirati pri nobeni stvari, ljubim preprostost, naravo, tako čedalje bolj pogrešam stik z zemljo in me ti pomladni žarki kar vlečejo v 'garkeljc', na njivo, v gozd, za Savo po čemaž … in to najraje z Elo. Ta čas korone, ki nas je gostince prisilila v zaprtje lokalov, nam je na drugi strani dala čas, ki ga prej ni bilo. Čas za otroke, za družino, za dom … lepo mi je.

Od kod ljubezen do kuhanja in kaj je bila tista prelomna točka, ko ste preprosto vedeli, da je kuhanje tisto pravo, kar si želite početi?

Jorg: Ljubezen do kuhanja se je spontano prikradla v moje življenje. Prva je bila predvsem ljubezen do hrane, različnih okusov in tekstur – celo takrat, ko sem v mlajših letih bil glede hrane precej izbirčen. Kasneje se je tej ljubezni pridružila še ljubezen do kuhanja in ustvarjanja, ki pa se kar ne konča in še vedno raste.

Pravzaprav sem to odločitev, da bom kuhar, sprejel precej pozno. Po srednji šoli sem se bolj zaradi izkušnje vpisal na višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem, šele v študentskih letih pa sem zares vzljubil svoj poklic.

Uroš: Stara mama, kuharica iz Krope je bila vzor. Dišave in razbijanje loncev je v meni pustilo čustva, ki so prisotna ob kuhanju še danes. In če ne bi bil chef, bi bil … kuhar.

Mojca: Že moja stara mama Ivanka, ko se je priženila k Mihovcu, je takoj vzela vajeti in komando v svoje roke in ta avtoritativni nastop je ostal tudi v moji krvi. Vedno smo se že v času počitnic kot otroci radi igrali učence in učitelje. Imeli smo ogromno nalog (smeh) in ni težko uganiti, v kateri vlogi sem jaz nastopala! (smeh) Tako sem se po končani srednji šoli vpisala na Pedagoško akademijo, smer biologija - gospodinjstvo. Ampak iz te moke že v začetku ni bilo pravega kruha.