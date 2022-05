’Izjemno doživetje naj jima bo pozitivna popotnica pri nadaljnjih kuharskih podvigih’

"Vse naše moči so usmerjene k učencem, spodbujamo jih k razvijanju njihovih potencialov in jim pomagamo pri uresničevanju ciljev," pravijo na OŠ Celje, ki jo obiskujeta Eva in Neža. Simpatični dvojčici sta tako imeli brezpogojno podporo na šoli, ko sta se odločili za sodelovanje v oddaji Mali šef Slovenije in čeprav jima ni uspela uvrstitev v polfinale, ostajata optimistki. Sta namreč pravi borki in brez dvoma ju čaka še veliko osvojenih ciljev.

Eva in Neža Kunej sta sestri dvojčici, zato ni nič čudnega, da sta izjemno povezani. Sta tudi najboljši prijateljici in druga drugi ves čas v oporo, hkrati pa se odlično dopolnjujeta. Tudi zato, ker sta si karakterno nekoliko različni – Neža je namreč zelo hitra, Eva pa bolj umirjena in kot se radi pošalita, si Neža jemlje pravico, da je šefica, saj je rojena eno minuto pred sestro. Kar se kuhanja tiče, Eva rada kuha po občutku in je drzna, Neža pa jo skuša ustaviti, a ji vedno ne uspe ... Njuni kuharski začetki segajo v zgodnje otroštvo. "Začelo se je s packanjem in delanjem pelatov oziroma paradižnikove mezge – ko sva bili stari pol leta in sva z veseljem peštali paradižnike. Potem sva seveda vsako leto tudi pomagali pri izdelavi in peki božičnih piškotkov. Večkrat sva si naredili domače smutije, sladolede, namaze ... Mamici sva pomagali pri peki peciva, burekov in podobno. Vsako leto mamici spečeva pecivo za materinski dan," sta nam zaupali. Njuna ljubezen do kuhanja ju je torej pripeljala v kuharsko tekmovanje Mali šef Slovenije, kjer sta se tako kot ostali podali v boj za najvišjo podporo Mercatorja. Žal sreča tokrat ni bila na njuni strani. V tretji oddaji sta pripravili mandljeve tortice z jajčnim nadevom, z marmelado in sadjem. Žiranti so sicer imeli kar nekaj pozitivnih komentarjev, a jih je vendarle bolj prepričala jed drugega para. V drugem dvoboju sta želeli očarati s škarpeno z bučnimi semeni, čipsom iz jabolk, repki kozic, rižem z jabolki in jabolčnim sokom, a je bila jed njunih sotekmovalcev po mnenju žirantov znova preprosto boljša. Čeprav se nista uspeli uvrstiti v polfinale, pa vendarle zanju še ni vse izgubljeno, saj finančna sredstva Mercatorja prejmejo prav vsi tekmovalci, končni znesek pa je med drugim odvisen od vaših glasov.

Ne glede na končno uvrstitev bosta dekleti bogatejši za novo izkušnjo, širok spekter kulinaričnega znanja in številna poznanstva. "Projekt Mali šef Slovenije je priložnost, da prijavljeni učenci svoje kuharske sposobnosti in veščine delijo s širšo javnostjo," pravijo na šoli, ki jo obiskujeta sestri. "Sodelovanje je za vse udeležence izjemno doživetje, nabiranje novih izkušenj, na šoli pa se krepita pripadnost in podpora od učiteljev in sošolcev. V današnjem času je zelo pomembno, da se razvija zdrava in pozitivna tekmovalnost, ki presega meje posameznika." OŠ Celje, ki je bila ustanovljena leta 1875, ko se je imenovala Okoliška deška osnovna šola in je delovala na treh lokacijah sredi Celja, se vse do današnjega časa zapisuje v zgodovino šolstva na prav poseben način. "Sedanjost in prihodnost predstavljajo ljudje, učenci in učitelji, ki oblikujejo današnjo I. osnovno šolo Celje. Vse naše moči so usmerjene k učencem, spodbujamo jih k razvijanju njihovih potencialov in jim pomagamo pri uresničevanju ciljev." Spremljajte oddajo Mali šef Slovenije ob nedeljah ob 18.10 na POP TV in navijajte za svoje favorite, ki nas bodo iz tedna v teden navduševali s svojimi kuharskimi spretnostmi. Ob nakupu izdelkov z oznako Mali šef v Mercatorju na računu prejmete unikatno 16-mestno kodo za glasovanje. Z njo na malisef.mercator.si glasujete za šolo, ki bi ji radi pomagali do donacije. Vsak kupljen izdelek iz nabora Mali šef vam prinese en glas. Šolarji, ki tekmujejo v oddaji Mali šef Slovenije, bodo s prvimi tremi mesti, ki jih določi žirija, svojim šolam prinesli zmagovalne donacije, preostale šole, ki tekmujejo v oddaji, pa so odvisne od vaših glasov. Zato glasujte in pomagajte mednje razdeliti skupaj 30.000 evrov. Glasovanje poteka od 7. 3. do 16. 5. 2022.

icon-expand OŠ Celje FOTO: Arhiv naročnika