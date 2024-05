Jakob in Julija: Največja lekcija je, da sva se naučila verjeti vase

Komu posvečata nagrado?

Julija: Najinima mamama, ki sta nama skozi stali ob strani.

Jakob: Ves čas sta najina največja podpora.

Komu pa bosta namenila denarno nagrado 10.000 evrov?

Julija: Denarja se bo razveselila najina šola, naši učenci.

Jakob: Šola bo denar porabila za športno opremo, igrišča.

Julija: Tako da bomo res imeli lepo urejeno igrišče in bojo učenci zadovoljni, pa da bomo lahko še naslednja leta zbirali priznanja za najbolj športno šolo.

S čim sta po vajinem mnenju prepričala žirante?

Jakob: Prepričalo jih je po moje najino znanje, pa ker sva se trudila po porazu in dveh zmagah še zdaj ... Pač, trudila sva se.

Julija: Vedno sva šla do konca in nikoli se nisva vdala. Pa verjela sva vase. Na začetku je bilo malo težko, ker sva zgubila.

Kaj je bila največja lekcija, ki sta se je naučila v letošnji sezoni?

Jakob: Največja lekcija je bila, ko so nama žiranti najprej dali 13 zvezdic in sva zgubila, nato pa sva trikrat dobila po 15 zvezdic in dobila sva zaupanje vase.

Julija: In upanje, da če verjameš vase, je lahko vse mogoče.

Kaj pa vama je bilo najtežje?

Julija: Najtežje je bilo pripraviti sipine samose, ker je bilo testo brez glutena.

Kaj sporočata tistim, ki pravijo, da ste otroci še premajhni za kuhanje in držanje noža v rokah?

Jakob: Eni odrasli sploh ne znajo kuhati, pa to govorijo. To je tako kot kakšni dedki, ki kritizirajo nogomet, ko ga gledajo, pa ga sami ne znajo igrati.

Julija: Ja, to je enako!