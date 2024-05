Jakob in Julija s 15 zvezdicami do naziva Mali šef Slovenije!

Prva, ki sta kuhala, sta mala kuharja, ki sta že dokazala, da obvladata kuharske veščine, Leon Taj in Matic iz OŠ Jurija Dalmatina Krško . Pred finalom sta se le malce bala konkurence, v svoje znanje pa sta bila povsem prepričana. Pred finalom sta menda toliko kuhala, da je doma kar dvakrat vrglo ven varovalko. Julija in Jakob iz OŠ Hruševec iz Šentjurja sta drugi par, ki se je po prvem porazu povsem pobral in prispel do finala. Prepričana sta bila, da jima lahko uspe zmagati.

Žiranti zaupajo finalno nalogo

Finalna para sta dobila tokrat za nalogo pripraviti trihodni meni po svojih željah, brez kakršnih koli omejitev, v pripravo so morali le vključiti vse, kar so se letos naučili. Predjed je morala biti pripravljena v 35 minutah in biti taka, da očara že na prvi pogled. Naslednja je bila glavna jed, za katero so imeli naslednjih 30 minut časa. In sladica? Po 90 minutah skupnega kuhanja so morali dostaviti pred žirante še to. Pokušanja so tokrat izjemoma potekala sproti in na koncu je sledilo še ocenjevanje.

Otroci so se strinjali, da je pred njimi težka naloga, čakalo jih je ogromno kuhanja. Za nabiranje sestavin v trgovini so imeli tokrat na voljo dve minuti in ne le ene kot običajno. Oba para sta hitela nabirati sestavine. "Gre za profesionalne jedi in je kar težko," je ugotavljal Jakob. Tudi Leon Taj in Matic sta se zavedala, da je pred njima težka naloga, a sta imela hitro polni glavi idej.

Otroci osredotočeni na delo

Oba para sta začela povsem zbrano in organizirano s pripravo predjedi. Pričakovanja žirantov so bila visoka, predvsem ker sta oba para tekom sezone pokazala veliko kuharskega znanja. Medtem ko sta Leon Taj in Matic dobro komunicirala, je Jakoba začela počasi grabiti nervoza. Prvih 30 minut je minilo.