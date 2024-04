Jakob in Julija sta zbrala vseh 15 zvezdic

Iz oddaje v oddajo so otroci bolj pripravljeni, njihove jedi pa bolj izpopolnjene. Ronja in Lana sta pripravili izjemne školjke, Jakob in Julija fantastično sipo. Žiranti so imeli težko nalogo, ko so morali izbrati zmagovalca, a naposled odločili: v polfinale gresta Jakob in Julija.

OGLAS

Pari, ki se jim v prvem delu šova ni uspelo uvrstiti v polfinale, imajo zdaj še eno priložnost, da pokažejo, kaj znajo, in si priborijo vstopnico za polfinale. Drugo priložnost sta tokrat imeli zgovorni Ronja in Lana iz OŠ Domžale ter par, ki to pravzaprav ni, Jakob in Julija iz OŠ Hruševec. Prvima je v prvem krogu zmanjkalo nekaj sreče pri pripravi solate, ki je bila premalo začinjena, pri drugem paru pa so bili žiranti mnenja, da je pri jedi 'nekaj manjkalo'.

Tokratna naloga morska jed brez glutena in brez laktoze FOTO: POP TV icon-expand

Mali šefi tokrat kuhali 'brez' Danes so žiranti Jorg Zupan, Mojca Trnovec in Gregor Jager malim šefom naložili nalogo, da morajo kuhati brez glutena in brez laktoze. Poleg tega so si zaželeli še morske predjedi. Mali šefi so se zagnali v trgovino. "Izziv je zelo težek, sploh če imaš za narediti testo," sta komentirala Julija in Jakob. Mali kuharji so si v eni minuti nabrali sestavine v Mercatorjevi trgovini. "V trgovini pa ni bilo tako grozno, ker veva, kaj ima laktozo in kaj gluten," sta dodali Ronja in Lana.

Lana in Ronja v trgovini FOTO: POP TV icon-expand

Ko so se otroci vrnili v kuhinje, so jih na mizi sredi studia čakale hobotnica, sipa in školjke. Kaj od trojega bodo pripravili, so se mali šefi lahko odločili sami. Začelo se je odštevanje 60 minut. Jakob in Julija sta izbrala sipo, Ronja in Lana pa školjke. Ronja in Lana sta pripravljali školjke na buzaro in kreker, Jakob in Lana pa sipine samose. Jakob se je takoj lotil priprave testa. Bala sta se, da bi se testo brez glutena trgalo in ne bi dobila želene oblike in vse žal res ni šlo čisto po načrtu.

V studiu je zazvonilo. Jakob in Lana sta si morala v usta dati ustnik in izgovarjati besede. Ronja in Julija sta ugibali, kaj govorita. Julija je takoj ugotovila, da je Jakob rekel obara z žganci, Ronja pa je rabila nekaj več časa, da je razbrala, da gre za brstični ohrovt.

Otroci so se zabavali med igro. FOTO: POP TV icon-expand

Nato so zamenjali vloge. Julija se je kar namučila, da je dovolj razločno izgovorila usiriti mleko, Ronja pa še bolj, da je Lana razumela, da je njena besedna zveza frigani kalamari. Po koncu igre so se pari vrnili k ustvarjanju. Še 10 minut. V obeh kuhinjah je rahlo završalo. Otroci še niso imeli vsega pripravljenega.

Tik pred iztekom časa so pari postavljali jedi na krožnike. Obema paroma je nalogo uspelo opraviti pravočasno. Kaj pa pulti?

Žiranti poskusijo jedi

Krožnik, ki sta ga pripravili Lana in Ronja FOTO: POP TV icon-expand

Žiranti so se najprej ustavili pri kuhinjskem pultu Lane in Ronje. Strinjali so se, da bi bil pult lahko precej bolj čist in pospravljen. Ronja in Lana sta bili z jedjo zadovoljni. Jorgu se je zdelo vse skupaj precej intenzivnega okusa, a mu je bilo všeč. Gregor je pogrešal pikico soli pri ocvrtih školjkah, a ko je poskusil z omako, mu je bilo všeč. Tudi Mojca je bila navdušena: "Vse tri komponente skupaj so bile bomba."

Krožnik, ki sta ga pripravila Jakob in Julija FOTO: POP TV icon-expand

Pult Jakoba in Julije je bil precej bolj urejen. Jorg je poskusil, jed mu je bila všeč in dovolj začinjena. Mojca je bila navdušena nad filigransko razrezano zelenjavo. Pri jedi ni bilo nobene pripombe – vse se je žirantom zdelo 'top'.

Žiranti očarani nad obema krožnikoma FOTO: POP TV icon-expand