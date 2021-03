Nad Uroševo in Jorgovo glavo obrnili skledi smetane

V prvi oddaji smo zavrteli časovni stroj in pokukali v otroštvo žirantov Mali šef Slovenije. Tudi v nadaljevanju je bil fokus na preteklosti: tako pri prvem kot pri drugem izzivu! Prva dva tekmovalna para sta tako že pokazala, kaj znata. Kako so se izkazali mali šefi in kaj je bila pika na i, ki je Jana in Kristiana poslala neposredno v polfinale šova?

Kdo sta prva tekmovalna para? Prvi par sta sošolca in nadobudna nogometaša, Jan (Janko) in Kristian (Kiki) iz OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani.

Drugi par sta brata Gabriel in Emanuel Feguš iz OŠ Videm, podružnica Leskovec, ki pravita, da se med kuhanjem ne prepirata, saj da se to pozna na okusu. Prvi par si želi z zmago priboriti denar, da bi šola uredila umetno travo in prenovila gospodinjsko učilnico. Drugi par si želi prenove računalniške učilnice in da bi šola nabavila nove računalnike, ki bi jih lahko uporabljali vsi učenci.

Stepanje smetane kot nekoč Sašo Stare je pokazal tri prav zanimive fotografije, ki so Uroša Štefelina, Jorga Zupana in Mojco Trnovec vrnili v otroštvo, v čas, ko so komaj vstopili v svet šolanja. Temu primerno so tudi izbrali naloge za prva dve tekmovalna para - navihana nogometaša in simpatična brata.

V prvem izzivu 'A obvladaš?' sta se tako para pomerila v stepanju smetane. Izziv je bil, kateri par bo nalogo opravil hitreje, smetana pa je morala biti tako čvrsta, da ni padla iz posode, obrnjene narobe nad glavama Jorga in Uroša. Obema paroma je šlo odlično, a sta brata ubrala svojo taktiko. Eden je ves čas opazoval nasprotni par in ko sta se Jan in Kristian odločila zapiskati, da sta opravila nalogo, sta ju brata za las prehitela.

"Zdaj nama ostane samo še to, da se zlije smetana na Uroša,"sta komentirala in stiskala pesti. A se ni izžlo po njunem načrtu, Uroševa glava je ostala popolnoma čista. V izzivu sta zmagala Gabriel in Emanuel.

Šolsko kosilo, se ga še spomnite? Sledil je drugi, glavni izziv 'Najboljši krožnik'. Kaj je glavni kulinarični izziv, je naznanil Uroš: pečen piščanec, smetanova omaka, rizi bizi in solata. Klasično šolsko kosilo v 'preobleki'. Poleg osnovnih sestavin so lahko iz 'trgovine' vzeli le še 3 sestavine."Kdor bo zmagal, ga bomo proglasili za kralja šolskih kosil," je še povedal Uroš. Zmagovalca prvega izziva, Gabriel in Emanuel, sta se odločila za roko žiranta. Izbrala sta Mojco. Nasprotnika sta bila odločena, da bo drugi izziv njun. Zadala sta si težko nalogo, in sicer pripraviti suši. Gabriel in Emanuel sta se odločila za riževe ocvrtke, omako in solato. Med kuhanjem sta zmagovalca prvega izziva na pomoč poklicala Mojco. Prosila sta jo, naj začini solato. Začimbe sta izbirala fanta, Mojca je dodajala količine po svoji presoji. Prosila sta jo še, naj poskusi jed na štedilniku. Komentarja nista prejela. Na drugi strani studia je v kuhinji Jana in Kristiana nastajal piščančji suši. V zadnjih sekundah sta se oba para tresla od vrtinca čustev – strahu, vznemirjenja in navdušenja. Postavitve so jim uspele in pred njimi je bilo le še zadnje opravilo - odnesti krožnike pred žirante in upati na najboljše. Prva krožnika letošnje sezone pred žiranti Prva sta pred žirante jed postavila Jan in Kristian. Jorg je njuno odločitev, da pripravita suši, označil za 'pogumno potezo', wasabi iz graha in hrena pa za odlično idejo. Tudi Mojca jima je čestitala. Dvomila je glede sočnosti, zanjo je imela jed malo prešibak okus in kot je povedala, bi morda zadevo lahko rešil že ščepec soli."Čestitam vama za idejo, za postavitev … vrhunsko," ju je pomiril Uroš.

Riževi ocvrtki z gorgonzolo in solato ter piščančjo omako z gorgonzolo korenčkom in karijem so se znašli na krožniku Gabriela in Emanuela. Uspelo jima je pri ocvrtkih ohraniti tekočo sredico, Uroš je pohvalil. "Okusno, mi je všeč," je komentirala Mojca in dodala, da sta jo, ko sto jo poklicala na pomoč, premalo izkoristila. Jorg je bil rahlo razočaran nad karijem, češ da je bil premalo aromatičen, a je jed kot celoto vseeno pohvalil.

Ocene: Emanuel in Gabriel: Uroš 4, Mojca 4 in Jorg 4 – skupaj 12 zvezdic. Jan in Kristian: Jorg 4, Mojca 4 in Uroš 5 – skupaj 13 zvezdic.In postala sta prva polfinalista tretje sezone Mali šef Slovenije! Gabriel in Emanuel bosta imela še eno možnost. Razočaranje je bilo veliko, a sta odločena, da bo prihodnjič bolje. "Naslednjič se bova borila kot leva!" sta dejala za konec. Oddajte svoj glas in pomagajte razdeliti 30.000 evrov!

