Kaj se dogaja z lanskima zmagovalcema?

Pred začetkom druge sezone šova Mali šef Slovenije sta se Žak in Lan Verko iz Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica za nekaj trenutkov vrnila v snemalni studio, kjer sta lani preživela kar nekaj ur svojega življenja. "Zdaj ko sva se vrnila in se spomniva na kuhanje in ves stres, so res dobri občutki," se spominja Žak. "Finalno kuhanje … bilo je res toliko stresa, da je vse ležalo po kuhinji. Cela štala je bila," svojo izkušnjo opiše Lan. "Lepo je spet priti pogledat," še dodaja Lan.

Brez podpore družine in celotne šole bi bilo vse skupaj težje, kot je bilo. "To nama pomeni največ, da so naju učenci in učitelji ves čas spodbujali in navijali za naju,"pravi Žak Verko.

Kakšne spremembe je za šolo prinesla zmaga bratov Verko?

Kot je povedal vodja podružnične šole Primož Rajh, so v novem šolskem letu opazili povečan vpis pri obveznem izbirnem predmetu sodobna priprava prehrane. Občutki glede oddaje so še vedno prisotni. "Bil sem zelo nervozen, celo ko sem gledal ponovitve in sem vedel, kako bo,"se spominja. "Za finale pa sem jokala zraven," je dodala ravnateljica OŠ Pohorskega odreda Tatjana Pufič. "Bilo je res ganljivo in posebno."

Kako so porabili denar?

Vodstvo šole je skupaj z učenci in zmagovalcema sprejelo odločitev, da postavijo igrala na zunanjem igrišču. Po želji bratov Verko je gospodinjska učilnica dobila še pomivalni stroj. Njuno zmago pa znajo menda dobro unovčiti tudi njuni starši. Kot pravijo, zdaj še večkrat skočita v kuhinjo in obroke za vso družino pripravita kar ona.

Brata sta zdaj že srednješolca in vesela sta, da sta vsem otrokom, ki obiskujejo isto osnovno šolo, kot sta jo ona, prikuhala igrala in gospodinjske aparate ter s tem omogočila še več užitkov v šoli. Lan pravi, da je bilo takoj po zmagi v šovu nekaj mesecev kar malce naporno. "Ampak še vedno rada kuhava. Jaz sem se vpisal na Srednjo gostinsko šolo Maribor. Med vikendi pogosto kuham doma," še dodaja.