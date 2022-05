Kako bodo na posameznih šolah porabili osvojena sredstva?

Sodelovanje v oddaji Mali šef Slovenije tako za tekmovalne pare kot za šole, ki jih obiskujejo, prinaša kup prednosti in ugodnosti. Učenci so lahko pokazali svoj talent, spoznali ogromno novih ljudi, obogatili in nadgradili svoje kuharsko znanje, se naučili veliko novega tudi o sebi in konec koncev doživeli izkušnjo, ki jim bo ostala v čudovitem spominu celo življenje. Za piko na i so zagotovo tudi mnoge druge učence spodbudili k samostojni pripravi jedi ter jim z osvojenimi sredstvi omogočili boljše pogoje za učenje. Prav vse šole namreč prejmejo finančno podporo Mercatorja , ki jo bodo namenili za prenovo izbranih prostorov ali nakup nujno potrebnih pripomočkov. Višina podpore pa je kot rečeno odvisna od končne uvrstitve posameznih parov. Medtem ko je prve tri zmagovalne pare določila žirija, so bili ostali med drugim odvisni od vaših glasov. Že pred začetkom tekmovanja so tekmovalci v dogovoru s šolo določili šolske projekte, v katere bi investirali finančna sredstva, tako da jim bo vsak evro prišel še kako prav. Pa poglejmo, kateri so ti projekti …

S svojim zgledom sta tudi Nana in Isabela iz OŠ Mežica želeli druge otroke in mladostnike spodbudili h kuhanju ter jim dokazali, da ima vsak potencial za pripravo okusnih obrokov – le odkriti ga je treba. Ravno zato sta tudi oni sredstva namenili za posodobitev gospodinjske učilnice.

Na OŠ Draga Bajca Vipava , ki jo obiskujeta Blažka in Vid, bodo sredstva ravno tako namenili za posodobitev gospodinjske učilnice ter za nadgradnjo učilnice na prostem in nakup klimatskih naprav.

10.000 evrov sta torej z zmago v 4. sezoni osvojila Alex in Tim iz OŠ Benedikt . Kot sta povedala, bodo na šoli sredstva porabili za postavitev učilnice na prostem in za adaptacijo gospodinjske učilnice.

Na OŠ Celje imajo prav tako v načrtu posodobiti gospodinjsko učilnico in dokupiti še nekaj pripomočkov, postaviti učilnico na prostem in organizirati dodatne aktivnosti v okviru zdravega prehranjevanja in eko šole, pri čemer jim bodo še kako prav prišla sredstva, ki sta jim s sodelovanjem v tekmovanju prikuhali Eva in Neža.

Da bi svojim sošolcem in ostalim učencem, ki so držali pesti zanju, pomagali do boljših pogojev za razvoj njihovih potencialov, sta se Brina in Anesa iz OŠ Trebnje odločili, da bosta donacijo Mercatorja namenili za nakup opreme za šolsko telovadnico (blazine, gredi, klopi, švedske skrinje …), pa dodatne opreme za manjšo šolsko telovadnico ter za igrala za otroško šolsko igrišče.

Edo in Tamara iz OŠ Toneta Čufarja se odločila, da osvojeno donacijo Mercatorja med drugim namenita obnovi avle, kjer bi naredili prostor za druženje, obnovi šolske knjižnice ter nakupu interaktivnih zaslonov.

Na OŠ Nove Fužine, ki jo obiskujeta Arslan in Timotej, imajo kar dolg seznam želja, kako bi porabili sredstva. Med drugim želijo organizirati izobraževanje na temo prehranjevanje in kuhanje pri enem od znanih kuharjev, v načrtu imajo nakup dveh osebnih računalnikov in kamere, gospodinjsko učilnico nameravajo posodobiti in kupiti nov plinski kuhalnik ter tri komplete profesionalnih nožev. Del sredstev bi radi namenili tudi za pomoč socialno ogroženim.

V Mercatorju radi delajo dobre stvari, zato z veliko predanostjo sodelujejo pri projektih, katerih osnovno poslanstvo je delati dobro. In šov Mali šef Slovenije to vsekakor je. Ponosni so, da s finančnimi sredstvi že četrto leto šolam pomagajo pri izvedbi različnih projektov ter da otroke spodbujajo k zdravim življenjskim navadam in odgovornemu prehranjevanju. Vsi si namreč želimo, da bi naši otroci zrasli v zdrave in odgovorne posameznike naše družbe. In glede na videno tako v četrti kot tudi v preteklih sezonah nam za prihodnost slovenske kulinarike ni treba skrbeti.

Sponzorirana vsebina