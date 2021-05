Mali šef Slovenije: kako dobro Janez in Žan iz poznata kulinariko?

Napete trenutke, smeh in solze, kuharske kreacije, predvsem pa zabavo. Vse to smo v zadnjih tednih lahko spremljali v oddaji Mali šefi Slovenije. Vznemirljiv kuharski boj malih kuharjev se počasi zaključuje, pred nami je namreč le še superfinale, v katerem bosta kuhala tudi gorenjska osnovnošolca Janez in Žan. Obiskala ju je tudi naša ekipa in jima pripravila kuharski izziv.

