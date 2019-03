Ocenjevati delo 16 otrok, ki si bodo nadeli predpasnike in zavihteli kuhalnice , je vse prej kot mačji kašelj. In tega se zavedajo tudi trije žiranti , ki bodo prav to morali početi v novem kuharskem šovu Mali šef Slovenije, ki na POP TV prihaja v nedeljo, 31. marca, ob 18.10. Kaj jim pred začetkom predstavlja največji izziv?

"Kako kritiko povedati na lep način, da jo otrok lahko sprejme? Tega me je ... ne ravno strah, a je izziv. To je stvar, ki se je moramo kot žiranti naučiti," je priznal žirantJorg Zupan. Druga žirantka, Mojca Trnovec, je dodala: "Velika razlika je med ocenjevanjem otrok in odraslih. Odraslemu poveš, kar mu šteje. Otroci so bitja, ki so zavita v en ovoj. Z njimi moraš biti spoštljiv na otroški način. Vseeno pa povedati, kar mu gre."

Bodo strogi?

Kot je povedal tretji žirant, Uroš Štefelin, pričakuje predvsem, da se bodo otroci maksimalno potrudili. "In da bodo krožniki, ki nam jih bodo predstavili, dobri. To je vse, kar pričakujem od njih."

Mojca od njih pričakuje ljubezen do kuhe. "Ti otroci, ki so bili izbrani izmed 400 otrok iz vse Slovenije, so se že morali izkazati. Dokazati bodo morali, da so 'tapravi'. Verjamem, da bodo vztrajali in da bodo otroci poslušali, se kaj naučili. Spodbuda staršev je morala biti zagotovo velika, da so do sem prišli. Starši smo po navadi tisti, ki rečemo 'ne packaj', 'ne boš kuhal', ampak pri otrocih, ki jih bomo videli, tega, verjamem, ni bilo. In kapo dol vsem."

Jorg: "Pričakujem, da se bodo imeli dobro, da bodo sproščeni, da bodo uživali in se zabavali in zaradi tega so se očitno tudi prijavili, ker jih to veseli. Pričakujem, da jih bo šov še toliko bolj prevzel, da se bodo tudi oni kaj naučili– mi od njih in oni od nas."