Kako porabiti ostanke hrane?

V vsakem primeru bo vsak evro šolam prišel še kako prav, saj imajo v načrtu kar nekaj projektov, ki bi jih radi izvedli v bližnji prihodnosti. Kako so šole, ki so tekmovale v prvi sezoni šova, porabile dobljena sredstva ter kako jih nameravajo unovčiti šole letošnje sezone, si lahko preberete TUKAJ !

Uspešno se je zaključila že druga sezona priljubljenega šova Mali šef Slovenije . Čeprav so prav vsi mali junaki pokazali, da se lahko za štedilnikom kosajo celo z veliko starejšimi in izkušenimi kuharskimi navdušenci, pa sta na koncu upravičeno slavila Nik in Nika iz OŠ Preska in si med drugim prislužila pokal ter laskavi naziv Mali šef Slovenije. Poleg tega je šola, ki jo obiskujeta, zahvaljujoč njuni zmagi, bogatejša za denarno podporo v višini 10.000 evrov, ki jo podarja Mercator . Nagrado je zmagovalcema podelil Samo Gorjup , izvršni direktor operativnega področja maloprodaje v Mercatorju. Sicer pa v šovu poražencev ni, saj so bile prav vse šole deležne denarne podpore, višina katere pa je bila odvisna od končne uvrstitve parov otrok. O uvrstitvi zadnjih petih parov otrok ste s svojimi nakupi in glasovi odločili prav vi.

Tekmovalci šova Mali šef Slovenije so za marsikoga med nami pravi navdih, saj so pokazali, da se v kuhinji lahko kosajo tudi z veliko starejšimi in bolj izkušenimi.

Tekmovalci pa kot rečeno niso le junaki svojih šol, pač pa tudi navdih vsem nam. Njihove veščine, znanje, kreativnost in strast v kuhinji so marsikoga med vami navdihnili, da je tudi sam, morda celo prvič, oblekel predpasnik in se preizkusil v pripravi takšnih ali drugačnih jedi. Spet drugi ste bili zaradi trenutnih razmer v preteklih tednih primorani pogosteje kuhati in so bile zato nove ideje še kako dobrodošle. Kakorkoli, zaradi številnih dejavnikov, med katerimi še posebej izstopajo kuharski šovi, je kuhanje v zadnjih letih postalo izjemno priljubljeno. Ljudje se tudi vedno bolj zavedamo pomena zdrave in uravnotežene prehrane, predvsem uživanja sezonskih ter lokalnih pridelkov in izdelkov. Z nakupom le-teh pa ne poskrbimo le za zdrave prehranjevalne navade celotne družine, pač pa pomagamo tudi lokalnemu gospodarstvu. Da ga ni čez domače, se zavedajo tudi pri Mercatorju , zato v prodajalnah po vsej Sloveniji na posebnih stojnicah in policah označenih z rdečim srčkom stalno nudijo pestro izbiro pristnih domačih izdelkov lokalnih kmetij in zadrug. V njihovi ponudbi je sedaj že več kot 1.400 pristnih domačih izdelkov.

Še vedno zavržemo ogromno hrane

Sicer je zelo pohvalno, da vedno več ljudi posega po domačih izdelkih ali so celo do neke mere samooskrbni ter da raje hrano pripravljajo sami kot pa jedo v restavracijah ali kupujejo vnaprej pripravljene obroke, še vedno pa nas velik odstotek nenamerno velike količine hrane zavrže. Po podatkih Statističnega urada (Surs) je leta 2018 v Sloveniji nastalo skoraj 139.900 ton odpadne hrane (ali povprečno 68 kg na prebivalca), od tega polovica v gospodinjstvih. Nič čudnega, da nas z vseh strani opozarjajo na problematiko zavržene hrane in nas pozivajo k ukrepom. Odpadna hrana namreč predstavlja problem tako s socialnega in moralnega vidika kot z vidika porabe naravnih virov in škodljivih vplivov na okolje, tudi zaradi uporabe pesticidov in gnojil ter zaradi emisij toplogrednih plinov.

Kaj lahko storimo?

V prvi vrsti moramo analizirati svoje navade in ugotoviti, zakaj zavržemo toliko hrane. Vzroki so lahko različni. Velikokrat se zgodi, da naenkrat kupimo preveč hitro pokvarljivih živil (sadje, zelenjava ...), hkrati pa ne načrtujemo racionalno obrokov, da bi ta živila porabili prej od tistih, ki so uporabna dlje. V veliko gospodinjstvih se je ravno zaradi razglašene epidemije v zadnjih tednih nakopičilo ogromno hrane, ki sedaj ostaja. Zaradi najrazličnejših akcij, s katerimi nas bombardirajo trgovci, tudi nasploh kupimo prevelike količine hrane, na mnoga živila pa zato tudi kar malce pozabimo in se zato pokvarijo.