Kapo dol vsem mladim kuharskim mojstrom!

Z ljubeznijo do kuhanja v polfinale Malega šefa

V tokratni oddaji Mali šef Slovenije sta se predstavila še zadnja para mladih kuharskih mojstrov letošnje sezone. In čeprav lahko rečemo, da so prav vsi kuhali z ljubeznijo, je bil tokratni izziv prav konkretno vezan na barvo srca, barvo ljubezni. Leon Taj in Matic iz OŠ Jurija Dalmatina Krško sta hitro sprejela odločitev, kako bosta navdušila sodnike, bila sta polna idej, motivacije in samozavesti: "Imava znanje, imava vse sestavine, samo še zmagati je treba."

Mlada kuharja sta pred prihodom v Malega šefa ogromno vadila in se skušala že pred avdicijo pripraviti na vse mogoče izzive. Kuhata od majhnih nog in že pripravljata kosila za družino. Leon Taj pravi, da tako ali tako kuha bolje od staršev. Sicer rad peče torte, njegov vzornik pa je Bine Volčič. O prijavi na Malega šefa Slovenije je sanjal že dalj časa, vendar je, kot pravi, počakal, da je dovolj izpilil svoje znanje in našel pravega sotekmovalca. Računa, da mu bo Mali šef pomagal pri karieri: "Ko bom velik, hočem postati chef kuhinje. Hočem imeti v lasti več restavracij in uživati v tem, kar delam." Tudi Matic se želi v prihodnosti ukvarjati s kuhanjem, rad bi imel svojo restavracijo z Michelinovo zvezdico. Ima pa tudi rezerven načrt, če mu v kuhanju ne bo uspelo, bi bil gorski kolesar.

Njuna kraljica na rdečem krožniku je bila paprika, ki sta jo morala pripraviti na tri načine. Odločila sta se za gazpaco, solato s steakom in papriko ter polnjeno papriko z nadevom iz mocarele in mlade čebulice. Kuharska mojstra sta stavila na dobro komunikacijo in timsko delo, dodelala sta okuse in se na koncu strinjala, da je jed odlična in zmagovalna. Enakega mnenja so bili tudi žiranti, potem ko so poskusili celotno jed. Ocenili so, da je harmonična in uravnotežena, in ju s 14-imi zvezdicami poslali v polfinale.

Tekmovalca sta povedala, da bosta zelo pozorno spremljala, za kaj bo njuna šola porabila denar, ki ga bosta prikuhala. Želita si, da bi z zmago rešila omarice v garderobi, ki nujno potrebujejo obnovo. Poleg tega pa želijo na šoli osvežiti vrt in posodobiti gospodinjsko učilnico.

V oddaji Mali šef Slovenije sodeluje 8 osnovnih šol. Vsako šolo predstavlja dvojec učencev, malih kuharskih mojstrov, ki so se in se še bodo med seboj pomerili v različnih kuharskih izzivih za Mercatorjeve donacije v skupni višini kar 30.000 evrov. Osnovne šole, ki bodo skozi oddajo po oceni žirantov zasedle prvo, drugo in tretje mesto, si bodo razdelile 3 najvišje donacije. Preostale šole se bodo lahko potegovale za donacije od četrtega do osmega mesta, njihova uvrstitev pa je odvisna tudi od vaših glasov.